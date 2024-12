I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi di stasera in tv, 25 dicembre 2024: canali generalisti

Italia 1 – Polar Express (film, ore 14:05) Un bambino che pensa che l’arrivo di Babbo Natale sia tutta una bugia esce di casa e vede un treno a vapore: e’ il Polar Express. Inizia un’indimenticabile avventura

Italia 1 – Jack Frost (ore 16:10) Il musicista Jack muore e suo figlio, il piccolo Charlie, crea un pupazzo di neve che prende vita e parla con la sua voce..

Italia 1 – La piccola principessa (film, ore 19.30) Nella Londra vittoriana un ufficiale vedovo parte per una guerra coloniale in Africa, lasciando la figlia in un collegio. Sola, dovra' affrontare le avversita' della vita.

Rete 4 – Notting Hill (ore 21.15) Un colpo di fulmine folgora un timido libraio londinese e la piu' famosa diva di Hollywood. Potra' funzionare? Cult movie romantico con Hugh Grant e Julia Roberts

Italia 1 – Miracolo nella 34a strada (ore 21.30) Un anziano signore viene ingaggiato da un grande magazzino di New York per impersonare Babbo Natale. Remake dell'omonimo film del 1947.

I programmi di stasera in tv, 25 dicembre 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Questo pazzo sentimento (film, ore 16:50) Lilly e’ una stella del cinema molto attenta alla propria immagine. Dan e’ uno scrittore. Sono divorziati da anni e dopo tanto tempo si rincontrano

Cine 34 (ch. 34) – Il peggior natale della mia vita (ore 17:10) Le disavventure di un maldestro genero con i suoceri e la moglie incinta durante le feste di Natale.

La5 (ch. 30) – Natale a Bramble House (film, ore 21.15) Poco prima di Natale, Finn decide di scoprire se suo padre, appena scomparso, sia stato raggirato dalla sua infermiera.

I programmi di stasera in tv, 25 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Wonka (film, ore 21:15) Grande successo per le origini del personaggio di Roald Dahl con Timothee Chalamet. Il sogno del giovane Willy di aprire una cioccolateria si scontra con una concorrenza disonesta.

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Il discorso del Re (film, ore 21:00) 4 Oscar al film con Colin Firth e Geoffrey Rush. Un eccentrico logopedista viene incaricato di curare la balbuzie di re Giorgio VI, salito sul trono inglese dopo l'abdicazione del fratello.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Il principe cerca moglie (film, ore 21:00) John Landis dirige Eddie Murphy e Arsenio Hall in un cult della commedia anni 80. L'erede al trono di Zamunda fugge a New York dove si finge povero alla ricerca del vero amore.