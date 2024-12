I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi di stasera in tv, 23 dicembre 2024: canali generalisti

(ore 14:15) Spirit e’ un cavallo prigioniero di alcuni soldati. Un pellerossa lo libera e cerchera’ di proteggerlo da chi vuole riportarlo in cattivita’ Italia 1 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (ore 15:50) La storia del piccolo Peter, da orfano a ispiratore di una ribellione di un gruppo di bambini contro i crudeli pirati.

I programmi di stasera in tv, 23 dicembre 2024: canali tematici

(ch. 46) – (ore 19:50) Frustrata per le distrazioni festive delle Batwheels, Batwing decide di sventare da sola il malvagio piano di Natale di Mr. Freeze. Twentyseven (ch. 27) – Natale a 8 bit (film, ore 21.15) Chicago, anni ’80. Jake, 10 anni e un grande desiderio: avere una Nintendo. Cosa sara’ disposto a fare per ottenerla?

I programmi di stasera in tv, 23 dicembre 2024: canali satellitari

(ch. 303/NOW) – (ore 17:40) Una sfilata di star hollywoodiane per una commedia dal regista di “Pretty Woman”. Un mosaico di storie personali sullo sfondo di una Times Square pazza di gioia per l’arrivo del nuovo anno . Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – New in Town – Una single in carriera (film, ore 19:15) Commedia sentimentale con Renee Zellweger. Inviata a supervisionare una fabbrica in Minnesota, Lucy supera l’ostilita’ della comunita’ locale, vivendo un’esperienza ricca di sorprese.