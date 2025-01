I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in tv, oggi 2 gennaio 2025

TvBlog anche oggi, giovedì 2 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 2 gennaio 2025: canali generalisti

Italia 1 – Il gatto con gli stivali (film, ore 14.30) L’avventura dell’irresistibile Gatto con gli Stivali e di Humpty, uovo antropomorfo, alla ricerca dei fagioli magici. Spin-off e prequel della saga di Shrek.

(film, ore 14.30) L’avventura dell’irresistibile Gatto con gli Stivali e di Humpty, uovo antropomorfo, alla ricerca dei fagioli magici. Spin-off e prequel della saga di Shrek. Italia 1 – Tom & Jerry (2021) (film, ore 16:15) Tom viene assunto nel miglior hotel di New York per eliminare Jerry. La battaglia tra gatto e topo che ne consegue avra’ conseguenze catastrofiche

(2021) (film, ore 16:15) Tom viene assunto nel miglior hotel di New York per eliminare Jerry. La battaglia tra gatto e topo che ne consegue avra’ conseguenze catastrofiche Italia 1 – Mamma, ho perso l’aereo (film, ore 21:20) La famiglia McCallister, in partenza per una vacanza, dimentica il figlio Kevin in soffitta, dov’era stato chiuso in castigo. Inizia il folle divertimento.

(film, ore 21:20) La famiglia McCallister, in partenza per una vacanza, dimentica il figlio Kevin in soffitta, dov’era stato chiuso in castigo. Inizia il folle divertimento. Rai 1 – Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (film, ore 21:30) Bailey, un affezionato golden retriever, vive nella fattoria di Ethan, sua moglie Hannah e la nipotina C.J. che protegge con amore. Quando Gloria, la madre della bambina, decide di portarla via, Bailey resta fedele a Ethan. Dieci anni dopo, il cane intraprende una nuova vita, ma mantiene la promessa di non abbandonare mai C.J. Ci riuscirà? Il sequel di “Qua la zampa”.

(film, ore 21:30) Bailey, un affezionato golden retriever, vive nella fattoria di Ethan, sua moglie Hannah e la nipotina C.J. che protegge con amore. Quando Gloria, la madre della bambina, decide di portarla via, Bailey resta fedele a Ethan. Dieci anni dopo, il cane intraprende una nuova vita, ma mantiene la promessa di non abbandonare mai C.J. Ci riuscirà? Il sequel di “Qua la zampa”. Italia 1 – I goonies (film, ore 23:45) Un gruppo di ragazzini scopre un’antica mappa scritta da un leggendario pirata e parte alla ricerca del tesoro. Un cult del genere avventura per ragazzi.

I programmi di stasera in tv, 2 gennaio 2025: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Cantando sotto la pioggia (ore 21:10) Un giovane attore di varieta’, decide di tentare la fortuna passando al cinema. Viene ingaggiato per affiancare la bellissima attrice Lina Lamont.

(ch. 27) – (ore 21:10) Un giovane attore di varieta’, decide di tentare la fortuna passando al cinema. Viene ingaggiato per affiancare la bellissima attrice Lina Lamont. La5 (ch. 30) La stella di Natale (ore 21:10) Olivia, star del cinema, viene mollata dal fidanzato poco prima di Natale. Ritrovera’ lo spirito natalizio e l’amore?

(ch. 30) (ore 21:10) Olivia, star del cinema, viene mollata dal fidanzato poco prima di Natale. Ritrovera’ lo spirito natalizio e l’amore? Cine 34 (ch. 34) – Cosa fai a Capodanno? (film, ore 21.05) Un gruppo di scambisti si da’ appuntamento per il Capodanno in uno chalet di montagna. Parola d’rodine “Vivi la vita adesso”.

I programmi di stasera in tv, 2 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Fidanzata in affitto (film, ore 21:15) .

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) . Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Jumanji (film, ore 21:15) Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi. Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – Il gladiatore (film, ore 21:00) Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo