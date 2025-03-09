I consigli di TvBlog
Home Rubriche Cosa c’è stasera in tv? programmi e film di oggi 9 marzo 2025: i consigli di TvBlog

Cosa c’è stasera in tv? programmi e film di oggi 9 marzo 2025: i consigli di TvBlog

TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 9 marzo 2025: su Cine 34 c’è “Il bisbetico domato” con la coppia Muti-Celentano.

di Marco Salaris
Cosa c’è stasera in tv? programmi e film di oggi 9 marzo 2025: i consigli di TvBlog I consigli di TvBlog
9 Marzo 2025 16:09

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, domenica 9 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 9 marzo 2025: canali generalisti

  • Rai 3 – Presadiretta (ore 20.30) Tornano le inchieste di “PresaDiretta” di Riccardo Iacona. Il nuovo ciclo comincia con una puntata che si occupa di cittadinanza italiana e delle leggi che la regolamentano; mentre “Aspettando PresaDiretta” è dedicata ai femminicidi tra le giovanissime.
  • Italia 1 – Le iene (ore 21:20) Padre Marko Ivan Rupnik, sacerdote sloveno e rinomato artista cattolico, celebre per i suoi mosaici presenti in oltre 220 chiese e santuari in tutto il mondo, è al centro di gravi accuse di abuso, dalle quali non si è mai difeso pubblicamente, mosse da un numero crescente di ex religiose. Roberta Rei affronta il sacerdote per chiedergli conto delle accuse.
  • Rai 3 – Onore al merito (ore 23:15) Un viaggio, con Laura Chimenti, nella storia economica e sociale dell’Italia, raccontato in otto puntate attraverso le vicende di grandi imprenditori e famiglie industriali che hanno contribuito con la loro attività di impresa alla crescita del Paese. Il programma ripercorre le storie di imprenditori, donne e uomini coraggiosi e innovatori, a cui è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

I programmi di stasera in tv, 9 marzo 2025: canali tematici

  • IRIS (ch. 22) – L’ultimo Samurai (film, ore 21:15) Tom Cruise e Ken Watanabe in un film magistrale, candidato a 4 premi Oscar, sulla storia del guerriero samurai che difese strenuamente la tradizione
  • Twentyseven (ch. 27) – Mamma, ho perso l’aereo (film, ore 21:15) La famiglia McCallister, in partenza per una vacanza, dimentica il figlio Kevin in soffitta, dov’era stato chiuso in castigo. Inizia il folle divertimento.
  • Cine 34 (ch. 34) – Il bisbetico domato (film, ore 21:00) Una bella e ricca ragazza milanese, Ornella Muti, s’innamora di un agricoltore dell’Oltrepo’ pavese, Adriano Celentano, misogino e dal carattere brusco.

I programmi di stasera in tv, 9 marzo 2025: canali satellitari

  • Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Notting Hill (ore 21:15) Julia Roberts e Hugh Grant nell’amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood… e sboccia l’amore.
  • Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Lei mi parla ancora (film, ore 21:00)  Pupi Avati dirige Renato Pozzetto e un grande cast nel film Sky Original ispirato al romanzo di Giuseppe Sgarbi. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la storia d’amore di una vita.
Rubriche

Altri articoli su Rubriche