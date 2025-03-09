9 Marzo 2025 16:09
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, domenica 9 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 9 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 3 – Presadiretta (ore 20.30) Tornano le inchieste di “PresaDiretta” di Riccardo Iacona. Il nuovo ciclo comincia con una puntata che si occupa di cittadinanza italiana e delle leggi che la regolamentano; mentre “Aspettando PresaDiretta” è dedicata ai femminicidi tra le giovanissime.
- Italia 1 – Le iene (ore 21:20) Padre Marko Ivan Rupnik, sacerdote sloveno e rinomato artista cattolico, celebre per i suoi mosaici presenti in oltre 220 chiese e santuari in tutto il mondo, è al centro di gravi accuse di abuso, dalle quali non si è mai difeso pubblicamente, mosse da un numero crescente di ex religiose. Roberta Rei affronta il sacerdote per chiedergli conto delle accuse.
- Rai 3 – Onore al merito (ore 23:15) Un viaggio, con Laura Chimenti, nella storia economica e sociale dell’Italia, raccontato in otto puntate attraverso le vicende di grandi imprenditori e famiglie industriali che hanno contribuito con la loro attività di impresa alla crescita del Paese. Il programma ripercorre le storie di imprenditori, donne e uomini coraggiosi e innovatori, a cui è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.
I programmi di stasera in tv, 9 marzo 2025: canali tematici
- IRIS (ch. 22) – L’ultimo Samurai (film, ore 21:15) Tom Cruise e Ken Watanabe in un film magistrale, candidato a 4 premi Oscar, sulla storia del guerriero samurai che difese strenuamente la tradizione
- Twentyseven (ch. 27) – Mamma, ho perso l’aereo (film, ore 21:15) La famiglia McCallister, in partenza per una vacanza, dimentica il figlio Kevin in soffitta, dov’era stato chiuso in castigo. Inizia il folle divertimento.
- Cine 34 (ch. 34) – Il bisbetico domato (film, ore 21:00) Una bella e ricca ragazza milanese, Ornella Muti, s’innamora di un agricoltore dell’Oltrepo’ pavese, Adriano Celentano, misogino e dal carattere brusco.
I programmi di stasera in tv, 9 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Notting Hill (ore 21:15) Julia Roberts e Hugh Grant nell’amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood… e sboccia l’amore.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Lei mi parla ancora (film, ore 21:00) Pupi Avati dirige Renato Pozzetto e un grande cast nel film Sky Original ispirato al romanzo di Giuseppe Sgarbi. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la storia d’amore di una vita.