I programmi di stasera in tv, 9 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Un passo dal cielo (film, ore 21.30) L’ottava stagione di “Un passo dal cielo” – in sei serate su Rai 1, da stasera, racconta un presente sempre più attento ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, con uno sguardo pieno di speranza. .

I programmi di stasera in tv, 9 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Sissi, il destino di un’imperatrice (ore 21:10) La giovane Elisabetta è impegnata in vari viaggi, durante i quali alle sue vicende private s’intrecciano importanti risvolti diplomatici. Una grave infezione fa temere per la sua vita, ma Sissi si riprende e, con il marito, parte per il Nord Italia, dove l’impero Austro Ungarico ha dovuto affrontare diverse tribolazioni. A Milano gli Asburgo verranno accolti con freddezza, ma a Venezia, dove Sissi riabbraccia la figlioletta, il popolo finirà per acclamare la famiglia imperiale.

I programmi di stasera in tv, 9 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Masterchef Italia (film, ore 21:15) Gli aspiranti chef si cimentano con la prima Golden Mystery Box e i migliori della prova guadagneranno l’immunita’ dall’Invention Test..

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa . Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Ange and Gabrielle – Amore a sorpresa (film, ore 21:00) Romantica commedia degli equivoci con Isabelle Carre’ e Patrick Bruel. Parigi: la vita di un seducente architetto viene scossa dall’annuncio inaspettato da parte di una furiosa madre single.