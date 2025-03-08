8 Marzo 2025 18:43
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, sabato 8 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 8 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 1 – L’eredità speciale Sanremo (ore 21.30) Sono Clementino, Leonardo De Amicis, Frassica, Marcella, Sabrina Salerno e Settembre i contendenti d’eccezione nell’appuntamento speciale di “L’Eredità”, il celebre game show, condotto da Marco Liorni e realizzato in collaborazione con Banijay Italia.
- Canale 5 – C’è posta per te (film, ore 21:20) Questa settimana in studio l’attore Michele Morrone e Stash frontman della band “The Kolors”. (DIRETTA su TvBlog)
- San Marino RTV – San Marino Song Contest (ore 20:30) Un solo vincitore potrà fregiarsi del titolo di portabandiera della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea. (DIRETTA su TvBlog)
I programmi di stasera in tv, 8 marzo 2025: canali tematici
- Rai 5 (ch. 23) – 40 e sto (ore 21:15) Uno spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni, il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.
- IRIS (ch. 22) – Seven (film, ore 21:10) Due detective, William Somerset e David Mills, indagano su un serial killer che uccide le proprie vittime ispirato dai 7 peccati capitali.
- Rai Storia (ch. 54) – Illuminate: Oriana Fallaci. Il lato oscuro della luna (film, ore 22:45) A guidare il racconto è l’attrice Sabrina Impacciatore che, attraverso la raccolta di preziose testimonianze, si immerge in una ricerca attenta e sentita sulle tracce della personalità di Oriana Fallaci e degli eventi più significativi della sua carriera, descrivendo anche gli aspetti più umani e privati di una scrittrice che con il suo carattere forte e solitario ha vissuto con coraggio e determinazione..
I programmi di stasera in tv, 8 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – I Croods (ore 21:15) Avventura nella preistoria firmata DreamWorks. Alla ricerca di un rifugio dopo un terremoto, il cavernicolo Grug e la sua famiglia scoprono un mondo popolato da fantastiche creature.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Cafè Society (film, ore 21:00) Commedia di Woody Allen con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Steve Carell. Anni ’30: il giovane Bobby parte per Los Angeles in cerca di fortuna nel cinema e si innamora di Vonnie.