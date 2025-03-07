7 Marzo 2025 18:25
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, venerdì 7 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 7 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 1 – The Voice Senior (ore 21.30) Grande musica e divertimento, con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra.
- Italia 1 – La legge dei più forti (film, ore 21:20) Un’intrepida poliziotta afro-americana di Detroit si imbatte in alcuni colleghi che stanno uccidendo uno spacciatore. La donna filma tutto e comincia il suo incubo.
- NOVE – Fratelli di Crozza (ore 21:30) Maurizio Crozza con la sua satira unica e inimitabile e i suoi immancabili e pungenti monologhi, porrà l’attenzione sui fatti d’attualità politica e sociale della settimana.
I programmi di stasera in tv, 7 marzo 2025: canali tematici
- Rai 5 (ch. 23) – L’heure espagnole (ore 21:15) In occasione del 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel, Rai Cultura ripropone “L’heure espagnole”, commedia musicale per cinque voci soliste e orchestra di Maurice Ravel su libretto di Franc-Nohain, diretta da Michele Mariotti al Teatro dell’Opera di Roma.
- Canale 20 (ch. 20) – King Arthur (film, ore 21:10) V secolo. Artù affiancato dai suoi cavalieri e dalla principessa Ginevra, deve affrontare un’ultima, pericolosa missione prima di fare ritorno in patria.
- Cine 34 (ch. 34) – Lui è peggio di me (film, ore 21:00) La solida amicizia tra due scapoli, soci in affari, viene messa a dura prova quando uno dei due si innamora e si sposa. Con Adriano Celentano e Renato Pozzetto.
I programmi di stasera in tv, 7 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Baywatch (ore 21:15) Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni ’90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.
- Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Hook – Capitan Uncino (film, ore 21:00) Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull’Isola che non c’è per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.
- Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Qualunquemente (film, ore 21:00) Antonio Albanese nei panni dello spassoso Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto si candida a sindaco per difendere le sue proprieta’ dalla… legalità.