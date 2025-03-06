6 Marzo 2025 18:19
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, giovedì 6 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 6 marzo 2025: canali generalisti
- La7 – Piazzapulita (ore 21.20) 800 miliardi per riarmarsi, è questo il futuro dell’Europa? L’accordo Trump Putin metterà a rischio i confini dell’Unione Europea? E Meloni che ruolo ha nella grande battaglia geopolitica?
- NOVE – Only Fun – Comico Show (ore 21:30) Nella cornice dello storico Teatro Galleria di Legnano torneranno ad avvicendarsi cavalli di battaglia, monologhi e personaggi esilaranti.
- Rai 2 – Come ridevamo (ore 23:30) Per celebrare i 70 anni della televisione italiana, un focus sulla comicità che ha segnato questo lungo periodo.
I programmi di stasera in tv, 6 marzo 2025: canali tematici
- Twentyseven (ch. 27) – Ben Hur (film, ore 21:15) Il centurione Messala fa imprigionare e ridurre in schiavitu’ il nobile Ben Hur, un tempo suo amico. Passati 3 anni Ben Hur torna libero, giurando vendetta.
- La5 (ch. 31) – Pitch Perfect (film, ore 23:40) Terzo capitolo della saga con Anna Kendrick e Rebel Wilson. Le Bellas si sono separate, ma approfitteranno di un’ultima opportunita’ per riunire la squadra.
I programmi di stasera in tv, 6 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Uno (ch. 108/NOW) – Pechino Express (ore 21:15) Costantino della Gherardesca dà il benvenuto ai viaggiatori sull’isola di Palawan, nelle Filippine. Prima sfida: recuperare lo zaino! (DIRETTA TvBlog).
- Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il richiamo della foresta (film, ore 21:00) Dal celebre romanzo di Jack London un’avventura con Christopher Lloyd. In vacanza dal nonno tra le nevi del Montana, la piccola Ryann soccorre un lupo con l’intenzione di portarlo a Boston.
- Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Veloce come il vento (film, ore 21:00) Matteo Rovere dirige Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Dopo la morte del padre, una ragazza appassionata di motori ritrova suo fratello, pilota provetto diventato tossicodipendente.