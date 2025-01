I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo. Su Tv8 il remake cinematografico del grande classico “La bella e la bestia”.

TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in tv, oggi 6 gennaio 2025

TvBlog anche oggi, lunedì 6 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 6 gennaio 2025: canali generalisti

Italia 1 – La famiglia Addams (film, ore 14.15) La famiglia Addams si riunisce per rievocare lo spirito di uno zio scomparso ma faranno i conti con un impostore che li vuole derubare del tesoro di famiglia..

Italia 1 – La famiglia Addams 2 (film, ore 16:30) Morticia e Gomez decidono di partire per una vacanza con Mercoledi', Pugsley e Zio Fester a bordo del loro camper stregato. Cosa potrebbe mai andare storto?.

Italia 1 – Grease – Brillantina (film, ore 21.20) Sullo sfondo dei favolosi anni '50, l'amore tra il rubacuori Danny e la dolce Sandy, sulle note di musiche travolgenti

Tv8 – La bella e la bestia (2014) (film, ore 21:30) Vincent Cassel e Lea Seydoux sono protagonisti di questa rilettura della celebre fiaba. Per salvare il padre, Belle si fa rinchiudere in un castello abitato da un mostro orribile.

(film, ore 21:30) Vincent Cassel e Lea Seydoux sono protagonisti di questa rilettura della celebre fiaba. Per salvare il padre, Belle si fa rinchiudere in un castello abitato da un mostro orribile. Rai 1 – Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia (ore 20:35) Verranno svelati i biglietti vincenti i premi di prima categoria dell’estrazione finale, con il primo da 5 milioni di euro. Ospiti della serata: Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

I programmi di stasera in tv, 6 gennaio 2025: canali tematici

Cartoonito (ch. 22) – Angry Birds 2 – Nemici per sempre (ore 19:35) I pennuti arrabbiati e i maialini verdi, uniti contro un nemico comune. Devono coalizzarsi contro una minaccia che mette in pericolo entrambe le loro isole: infatti Zeta, capo dell’Isola delle aquile, ha dichiarato guerra e ha approntato una super arma letale, un vulcano che lancia gigantesche palle di ghiaccio. L’unione fa la forza.

Boing (ch. 27) Craig: il film (film, ore 19:40) Le avventure di un giovane che vive in una piccola città e aspira a diventare un rinomato artista di fumetti.

20 (ch. 20) – Catwoman (film, ore 21.15) Basato sull'omonimo personaggio DC Comics, con Halle Berry nei panni di Catwoman. Patience Phillips si trasforma nella misteriosa gatta per cercare vendetta.

(ch. 20) – (film, ore 21.15) Basato sull’omonimo personaggio DC Comics, con Halle Berry nei panni di Catwoman. Patience Phillips si trasforma nella misteriosa gatta per cercare vendetta. La 5 (ch. 31) – Una tata magica (film, ore 21:10) Una tata molto speciale aiuterà Seth, un giovane padre vedovo, a gestire due gemelli scatenati.

I programmi di stasera in tv, 6 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Madame Clicquot (film, ore 21:15) La storia vera dell’imprenditrice Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, nota come la “dama dello Champagne”. Quando il marito muore, Barbe-Nicole decide di prendersi cura della vigna.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Pan – Viaggio sull'Isola che non c'è (film, ore 21:00) Joe Wright rilancia il mito di Peter Pan in un'avventura fantastica con Hugh Jackman. Catapultato in un mondo abitato da guerrieri, pirati e fate, un dodicenne orfano diventa un eroe.