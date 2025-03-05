5 Marzo 2025 19:56
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, mercoledì 5 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 5 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 1 – The Fabelmans (ore 21.20) E’ il 1962 e al piccolo Sammy viene regalata una cinepresa 8mm per assecondare la sua passione per il cinema. Ben presto si capirà che per il bambino i film sono ben più di un passatempo: le vicende della famiglia Fabelman s’intrecciano, negli anni successivi, alle ambizioni di Sammy il quale, diventato un giovane uomo, si trasferisce a Hollywood col suo sogno. (Qui tutte le informazioni)
- Canale 5 – Guinness – Lo show dei record (ore 21:30) Ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World Records 2025.
I programmi di stasera in tv, 5 marzo 2025: canali tematici
- La5 (ch. 30) – Bridget Jone’s Baby (film, ore 21:40) Di nuovo single, Bridget e’ alle prese con una gravidanza inaspettata. Chi sara’ il padre? Terzo capitolo del fortunato franchise di “Bridget Jones”.
- Cine 34 (ch. 34) – Una festa esagerata (film, ore 21:20) Gennaro, Vincenzo Salemme, non bada a spese per il diciottesimo compleanno di sua figlia. Ma un “imprevisto” rischia di rovinare la festa.
I programmi di stasera in tv, 5 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Non sono quello che sono (ore 21:15) Edoardo Leo scrive, dirige e interpreta un adattamento dell’Otello di Shakespeare ambientando la vicenda nel 2001, all’interno di un’organizzazione criminale sul litorale romano.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – E all’improvviso arriva l’amore (film, ore 21:00) Commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Seguendo il consiglio della moglie, un compositore in crisi creativa si mette alla ricerca di ispirazione.
- Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Terapia d’urto (film, ore 22:40) Jack Nicholson e Adam Sandler in una spassosa commedia. A causa di un equivoco, un uomo d’affari finisce sul lettino di uno stravagante terapeuta per imparare a controllare la sua rabbia.