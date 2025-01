I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in tv, oggi 5 gennaio 2025

TvBlog anche oggi, domenica 5 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 5 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Mary Poppins (film, ore 21.30) Londra, 1906: Jane e Michael Banks sono due fratellini troppo vivaci, e la loro bambinaia si dimette. Il padre dei due, severo e compassato funzionario di banca, pubblica un annuncio sul “Times” e il giorno dopo, davanti casa sua, c’è una lunga fila di signore che vorrebbero ottenere il posto. Ma un vento magico le spazza via e dal cielo, appesa al suo ombrello, arriva Mary Poppins.

I programmi di stasera in tv, 5 gennaio 2025: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Il mandolino del capitano Corelli (ore 21:15) Grecia, durante la seconda guerra mondiale, un ufficiale italiano si innamora della figlia del medico del paese.

I programmi di stasera in tv, 5 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Viaggio nell’Isola misteriosa (film, ore 21:00) Dwayne Johnson e Michael Caine in un’avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un’isola abitata da incredibili animali

