TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 5 febbraio 2025: su Twentyseven con Jim Carrey con “Bugiardo Bugiardo”.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 5 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Sposa in rosso (ore 21.20) La storia è quella di Roberta e Léon, quarantenni un po’ spiantati, che per mettere da parte qualche soldo decidono di inscenare un finto matrimonio: a cose fatte si divideranno i soldi che gli invitati hanno regalato. Ma non tutto andrà secondo le loro previsioni, anche perché a complicare le cose ci si metterà il vero amore. Sarah Felberbaum si trova a suo agio nel ruolo della (quasi) quarantenne, in un film originale e movimentato, non privo di garbo e delicatezza.

La7 – Una giornata particolare (ore 21:30) Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America – Aldo Cazzullo racconta il 3 agosto 1492: Cristoforo Colombo, partendo con tre caravelle dalla Spagna, si accinge a cambiare la storia…

Tv8 – Un amore a 5 stelle (ore 21:20) Romantica commedia con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Un candidato al Senato si innamora di una cameriera, ma ha paura che la love story possa compromettere la sua carriera politica..

I programmi di stasera in tv, 5 febbraio 2025: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Bugiardo Bugiardo (film, ore 21:10) Fletcher e’ un avvocato incline alla bugia. Quando suo figlio esprime il desiderio che il padre dica solo la verità, e il desiderio si avvera, la sua vita è sconvolta.

Cine 34 (ch. 34) – Se mi vuoi bene (film, ore 21.20) Diego pensa di curare la propria depressione risolvendo i problemi altrui. Ma la strada per l'inferno e' lastricata di buone intenzioni

I programmi di stasera in tv, 5 febbraio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Le parole che non to ho detto (ore 21:15) Dal romanzo di Nicholas Sparks, un dramma sentimentale con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. Una giornalista segue le tracce di un uomo misterioso che affida al mare i suoi messaggi d’amore.

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Palazzina LaF (film, ore 21:00) Esordio alla regia di Michele Riondino, anche protagonista con Elio Germano. Un operaio dell'Ilva viene reclutato da un dirigente per raccontare quello che succede in fabbrica.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – A un metro da te (film, ore 22:40) Toccante love story per teenager con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Sebbene la malattia li costringa a tenere le distanze, due adolescenti trovano il modo di amarsi