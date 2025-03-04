4 Marzo 2025 19:57
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, martedì 4 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 4 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 2 – Stasera tutto è possibile (ore 21.20) Gli ospiti saranno Massimo Lopez, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano. Nel cast del programma, onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che questa settimana sarà Barbara d’Urso.
- Rai 3 – Le ragazze (ore 21:20) Ad aprire la prima puntata sarà la decana Luisa Maragliano: nata a Genova nel 1931, è stata una primadonna del teatro lirico italiano.
- Tv8 – Bohemian Rhapsody (ore 21:15) Successo mondiale e 4 Oscar per la storia dei Queen e di Freddie Mercury, dalla genesi al leggendario concerto al Live Aid, con uno straordinario Rami Malek diretto da Bryan Singer.
I programmi di stasera in tv, 4 marzo 2025: canali tematici
- IRIS (ch. 22) – Corvo rosso non avrai il mio scalpo (film, ore 21:10) Jeremiah Johnson vive isolato, sui monti del Colorado. Per accompagnare una spedizione di soccorso, viola il sacro cimitero degli indiani Corvi.
- Twentyseven (ch. 27) – Io sono tu (film, ore 21:20) In Colorado, un uomo benestante scopre che una donna gli ha rubato l’identita’ e si gode una vita di lussi grazie ai suoi conti, in Florida.
- La 5 (ch. 30) – The wedding date – L’amore ha il suo prezzo (film, ore 21:40) Brillante commedia di successo con Debra Messing (“Will and Grace”). Katie ingaggia un affascinante gigolo’ per far ingelosire il suo ex.
I programmi di stasera in tv, 4 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Dolittle (ore 21:15) Robert Downey Jr. e Antonio Banderas in un’epica avventura. Un medico in grado di parlare con gli animali salpa verso un’isola leggendaria alla ricerca di una cura per la regina Vittoria.
- Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Il tesoro dell’Amazzonia (film, ore 21:00) Avventura nella giungla brasiliana con ‘The Rock’ e Christopher Walken. Incaricato di ritrovare il figlio di un miliardario, un avventuriero affronta i segreti della foresta.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Amore a seconda vista (film, ore 21:00) Commedia romantica dal tocco soprannaturale. Un romanziere si risveglia in un mondo parallelo e deve riconquistare Olivia, la donna che ha gia’ sposato nella sua vita originale.