TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 4 febbraio 2025: su Canale 5 termina l’era di “Endless Love”

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, martedì 4 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 4 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 2 – Stasera tutto è possibile (ore 21.20) Tra i giochi e le prove della serata, sempre senza vincitori né vinti, ma con la sola regola di divertirsi, ci saranno: Serenata Step, Rubagallina, Segui il labiale, STEP Challenge. Non mancherà l’icona del programma: La Stanza Inclinata. Presenti, come sempre, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

(ore 21.20) Tra i giochi e le prove della serata, sempre senza vincitori né vinti, ma con la sola regola di divertirsi, ci saranno: Serenata Step, Rubagallina, Segui il labiale, STEP Challenge. Non mancherà l’icona del programma: La Stanza Inclinata. Presenti, come sempre, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro. Canale 5 – Endless Love (ore 21:30) Siamo all’atto finale: quale sara’ il destino di Kemal e Nihan? E come si risolverà il conflitto tra Emir e Kemal?

(ore 21:30) Siamo all’atto finale: quale sara’ il destino di Kemal e Nihan? E come si risolverà il conflitto tra Emir e Kemal? Tv8 – Il matrimonio del mio migliore amico (ore 21:20) Scatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in amore. Una ragazza scopre di essere innamorata del suo miglior amico che sta per sposarsi e decide di sedurlo.

I programmi di stasera in tv, 4 febbraio 2025: canali tematici

Rai 4 (ch. 21) – Rodeo (film, ore 21:10) Julia sbarca il lunario organizzando piccole truffe ai danni di incauti venditori di motociclette, ma il suo sogno è correre sul circuito dei riders e diventare una campionessa di “cross bitume”, uno sport che prevede pericolose acrobazie su un lungo tratto d’asfalto, impennando la moto e tenendola in equilibrio sulla sola ruota posteriore. Nonostante sia un ambiente prevalentemente maschile e maschilista Julia riesce a dimostrare tutto il suo coraggio conquistando il rispetto di una nuova “famiglia”.

(ch. 21) – (film, ore 21:10) Julia sbarca il lunario organizzando piccole truffe ai danni di incauti venditori di motociclette, ma il suo sogno è correre sul circuito dei riders e diventare una campionessa di “cross bitume”, uno sport che prevede pericolose acrobazie su un lungo tratto d’asfalto, impennando la moto e tenendola in equilibrio sulla sola ruota posteriore. Nonostante sia un ambiente prevalentemente maschile e maschilista Julia riesce a dimostrare tutto il suo coraggio conquistando il rispetto di una nuova “famiglia”. La5 (ch. 30) – Un amore tutto suo (film, ore 21.40) Per un equivoco, Lucy viene scambiata per la fidanzata del bel Peter, uno sconosciuto che incontra tutte le mattine alla fermata della metro.

(ch. 30) – (film, ore 21.40) Per un equivoco, Lucy viene scambiata per la fidanzata del bel Peter, uno sconosciuto che incontra tutte le mattine alla fermata della metro. Cine 34 (ch. 34) – Odio l’estate (film, ore 21.10) Stessa spiaggia, stesso mare, e stessa casa in affitto! Aldo, Giovanni e Giacomo in vacanza con le rispettive famiglie: lo scontro è inevitabile.

I programmi di stasera in tv, 4 febbraio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Gravity (ore 21:15) 7 Oscar e 1 Golden Globe al film di fantascienza di Alfonso Cuaron, con Sandra Bullock e George Clooney. In seguito a un incidente, due astronauti sono costretti a vagare nello spazio profondo.

(ch. 302/NOW) – (ore 21:15) 7 Oscar e 1 Golden Globe al film di fantascienza di Alfonso Cuaron, con Sandra Bullock e George Clooney. In seguito a un incidente, due astronauti sono costretti a vagare nello spazio profondo. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Ma chi ti conosce? (film, ore 21:00) Commedia romantica di Francesco Fanuele con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Due persone apparentemente incompatibili sembrano legate da un incantesimo d’amore.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Commedia romantica di Francesco Fanuele con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Due persone apparentemente incompatibili sembrano legate da un incantesimo d’amore. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Bar Sport (film, ore 21:00) Dal romanzo-cult di Stefano Benni, commedia con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston. Buffi personaggi si avvicendano in un bar degli anni 70, fra racconti tragicomici e aneddoti leggendari