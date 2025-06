TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 3 marzo 2025: su Twentyseven “I Gemelli” Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, lunedì 3 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 3 marzo 2025: canali generalisti

Rai 2 – 99 da battere (ore 21.20) Dopo le prime tre puntate, i concorrenti si sono praticamente dimezzati e, dei 100 iniziali, ne sono rimasti in gara 51. Anche in questa quarta puntata dovranno cimentarsi in nuove prove: giochi divertenti, originali, a volte assurdi, ma sempre alla portata di tutti.

Italia 1 – Wonder Woman (ore 21:20) Diana, principessa delle Amazzoni, lascia la sua isola per porre fine alla Grande Guerra, e scopre i suoi poteri e il suo vero destino.

La7 – La Torre di Babele (ore 21:15) Nel corso della trasmissione si prosegue l'indagine sull' "anno I" della nuova era del capitale e dell'economia, inaugurata dalla rielezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d'America; ci si chiederà anche quali sono le possibili implicazioni geopolitiche che la corrente situazione internazionale comporta. Saranno questi i principali temi affrontati in studio in compagnia del governatore onorario della Banca d'Italia Ignazio Visco e del giornalista Massimo Giannini .

I programmi di stasera in tv, 3 marzo 2025: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Capri, Amalfi, Ravello. Storie della Dolce Vita (film, ore 21:10) Fuggire, rigenerarsi, ispirarsi, innamorarsi: per questo – negli anni ’50 e ’60, protetti da antiche dimore e attratti dalla vita lenta di città arrampicate sulla costa tra il giallo dei limoni e il blu del mare – artisti, star del cinema, industriali e nobili decaduti scelgono la Costiera Amalfitana.

Twentyseven (ch. 27) – I gemelli (film, ore 21:20) Due gemelli separati alla nascita si incontrano dopo 35 anni. Uno è un colosso di grande cultura e di una disarmante ingenuita', l'altro è un piccolotto scaltro e….

Cine 34 (ch. 34) – Il pesce innamorato (film, ore 21:10) Arturo è un falegname che da sempre scrive racconti per bambini. L'incontro con la figlia di un noto editore darà una svolta alla sua vita.

