TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 29 gennaio 2025: su La5 il film romantico di Nora Ephron con Meg Ryan e Tom Hanks

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 29 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – La farfalla impazzita (ore 21.20) Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, affronta i fantasmi del suo passato mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina.

I programmi di stasera in tv, 29 gennaio 2025: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV (ore 21:10) Tra il 1984 e il 1993 il monopolio Rai deve misurarsi, per la prima volta nella sua storia, con la concorrenza, in particolare con i network privati di Silvio Berlusconi. La televisione Rai vede prevalere l’aspetto commerciale su quello culturale, con la massimizzazione degli ascolti, ma con la Raitre di Angelo Guglielmi, dal 1987 in avanti, si assiste a un nuovo slancio del servizio pubblico, con nuove idee e nuovi personaggi.

I programmi di stasera in tv, 29 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Hell’s Kitchen USA (ore 21:15) Per la prima volta in assoluto, diciotto talentuosi Capi Chef professionisti, si sfideranno ad altissimi livelli per diventare il Capo Chef del ristorante Hell’s Kitchen.

