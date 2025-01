TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 28 gennaio 2025: su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile” con Stefano de Martino

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, martedì 28 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 28 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 2 – Stasera tutto è possibile (ore 21.20) Dieci le puntate, ognuna, come da tradizione, con un tema diverso, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, dove, ogni settimana, arriveranno vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. Ospiti della prima puntata, a tema “On the road”, saranno: Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice, Carlo Amleto. Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Milly Carlucci.

(film, ore 21:20) Il film è ambientato a Berlino, durante la Seconda guerra mondiale e al culmine della persecuzione razziale nazista. Le famiglie ebree rimaste ancora libere vengono deportate verso i campi di sterminio e fra queste c’è anche quella del piccolo Joshua. Un ufficiale delle SS si prende il loro cane e lo addestra alla sorveglianza dei prigionieri. Un giorno, nel campo di concentramento, l’animale riconosce il bambino dei suoi vecchi padroni e li aiuterà a fuggire. Canale 5 – La vita è bella (film, ore 21:20) Come può un padre proteggere il figlio dagli orrori dell’Olocausto? Trasformando la realtà in una favola. Guido, deportato col suo bambino, lo salverà. Tutto quello che c’è da sapere su questo film.

I programmi di stasera in tv, 28 gennaio 2025: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Una notte al museo (ore 21:10) Larry è il guardiano notturno del museo di storia naturale di New York. E proprio di notte tutte le creature prendono vita trasportandolo in una fantastica avventura.

I programmi di stasera in tv, 28 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Fuga in Normandia (ore 21:15) Michael Caine in una commovente storia di Oliver Parker ispirata a fatti realmente accaduti. Bernie Jordan ha 90 anni e un solo desiderio: partecipare all’anniversario del D-Day.

