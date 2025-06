TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 27 febbraio 2025: su Rai 5 in seconda serata Pino Daniele Live a Pescara.

I programmi di stasera in tv, 27 febbraio 2025: canali generalisti

(fiction, ore 21.35) Si apre all’insegna delle novità l’ottava stagione della serie tv prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction che andrà in onda per dieci prime serate, mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Rai 3 – Splendida Cornice (ore 21:20) Ospiti di questa settimana la regista de “L’Arte della Gioia”, Valeria Golino, con due tra i protagonisti della serie, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino. E poi Angela Finocchiaro e Maurizio Nichetti, al cinema con “Amiche mai”, mentre Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, insieme tutte le domeniche su Rai 1 con la serie “Imma Tataranni”, saranno protagonisti della rubrica “Rai Finzioni”.

I programmi di stasera in tv, 27 febbraio 2025: canali tematici

(ch. 34) – (film, ore 21:10) La storia del pool antimafia guidato dal giudice Chinnici e dal giudice Falcone. Con Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini.. Rai 5 (ch. 23) – Pino Daniele Live (film, ore 22:55) Pino Daniele e tutto il suo amore per il blues: è il concerto registrato nel 1980 a Pescara. Le canzoni che Daniele interpreta sono quelle più classiche del suo repertorio “Quanno chiove”, “Napule è”, “I say I’ sto cà”,”A me me piace o blues”, tratte dagli album “Terra mia” e “Nero a metà”.

I programmi di stasera in tv, 27 febbraio 2025: canali satellitari