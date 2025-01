TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 26 gennaio 2025: Liliana Segre ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

I programmi di stasera in tv, 26 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 3 – Report (ore 21.30) Alla vigilia dello scorso Natale, Daniela Santanchè aveva annunciato la vendita di Visibilia a una misteriosa società anonima svizzera, la Wip Finance. Con l’inchiesta “Il santo patron”, di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi, Report ha scoperto chi si nasconderebbe dietro la Wip Finance, e la sua identità getta pesanti ombre sull’intera operazione.

I programmi di stasera in tv, 26 gennaio 2025: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Andremo in città (ore 21:10) Jugoslavia. Durante la Seconda Guerra mondiale, la giovane Lenka e Mischa, il suo fratellino cieco, vivono da soli nella casa di famiglia. Sono ebrei per parte di padre, già orfani di madre e con il padre partito per la guerra. Nel mentre, la persecuzione dei gendarmi e dei nazisti nei confronti degli ebrei e degli zingari del loro paese diventa di giorno in giorno sempre più pesante..

I programmi di stasera in tv, 26 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (ore 21:15) Nel primo episodio: Viterbo – Nel cuore della Tuscia sorge Viterbo, meravigliosa citta’ medievale in cui Luca, Valentina, Eleonora e Bruno si sfideranno per il titolo di miglior osteria. Nel secondo episodio.

