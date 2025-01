TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 24 gennaio 2025: su Twentyseven un classico dei 90’s, Il principe delle donne.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, sabato 25 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 25 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Ora o mai più (ore 21.30) Puntata divisa in due manche: nella prima ci sarà la consueta gara tra gli otto protagonisti, assistiti dai maestri che li affiancano nell’interpretazione di inediti duetti, ma al contempo valutano le loro performance esprimendo il proprio giudizio. Nella seconda manche, ogni concorrente, insieme al proprio tutor, interpreterà, delle cover musicali di brani famosi. Successivamente il sorteggio in diretta vedrà i concorrenti pescare a caso gli accoppiamenti da un’urna.

(ore 21.30) Puntata divisa in due manche: nella prima ci sarà la consueta gara tra gli otto protagonisti, assistiti dai maestri che li affiancano nell’interpretazione di inediti duetti, ma al contempo valutano le loro performance esprimendo il proprio giudizio. Nella seconda manche, ogni concorrente, insieme al proprio tutor, interpreterà, delle cover musicali di brani famosi. Successivamente il sorteggio in diretta vedrà i concorrenti pescare a caso gli accoppiamenti da un’urna. Canale 5 – C’è posta per te (ore 21:20) Nuove storie ed emozioni. Ospiti Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo del Milan, e Annalisa, ex di Amici e popstar che spopola nelle classifiche italiane.

(ore 21:20) Nuove storie ed emozioni. Ospiti Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo del Milan, e Annalisa, ex di Amici e popstar che spopola nelle classifiche italiane. Rai 3 – Anna Frank e il diario segreto (film, ore 21:20) Un cartone per ragazzi ed adulti. Nella Amsterdam di oggi, nel museo dedicato ad Anna Frank, prende vita Kitty, l’interlocutrice immaginaria della ragazza nel suo famoso diario: confusa dall’assenza della famiglia, Kitty comincia a vagare per la città in cerca della sua amica: scoprirà che anche nel mondo contemporaneo non mancano soprusi e ingiustizie.

(film, ore 21:20) Un cartone per ragazzi ed adulti. Nella Amsterdam di oggi, nel museo dedicato ad Anna Frank, prende vita Kitty, l’interlocutrice immaginaria della ragazza nel suo famoso diario: confusa dall’assenza della famiglia, Kitty comincia a vagare per la città in cerca della sua amica: scoprirà che anche nel mondo contemporaneo non mancano soprusi e ingiustizie. Rete 4 – Schindler’s List – La lista di Schindler (film, ore 21:30) Da una storia vera un capolavoro pluripremiato con Liam Neeson. Oskar Schindler, un imprenditore tedesco, salva migliaia di ebrei da un tragico destino.

I programmi di stasera in tv, 25 gennaio 2025: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – La memoria è un fiume che sempre scorre (ore 21:10) Il 27 gennaio 2023, presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila, si è tenuto un concerto per onorare la Giornata della Memoria. Sono accaduti fatti che si fa fatica a credere possibili, ma per fortuna esiste un’arma prodigiosa, la Memoria. Protagonisti, Sandro Cappelletto, Enzo Pietropaoli, Eleonora Bianchini, Julian Oliver Mazzariello.

(ch. 23) – (ore 21:10) Il 27 gennaio 2023, presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila, si è tenuto un concerto per onorare la Giornata della Memoria. Sono accaduti fatti che si fa fatica a credere possibili, ma per fortuna esiste un’arma prodigiosa, la Memoria. Protagonisti, Sandro Cappelletto, Enzo Pietropaoli, Eleonora Bianchini, Julian Oliver Mazzariello. Twentyseven (ch. 27) – Scuola di Polizia (film, ore 21.10) Un gruppo di improbabili personaggi vengono arruolati in una sgangherata accademia di Polizia statunitense. Ne combineranno di tutti i colori.

(ch. 27) – (film, ore 21.10) Un gruppo di improbabili personaggi vengono arruolati in una sgangherata accademia di Polizia statunitense. Ne combineranno di tutti i colori. Cine 34 (ch. 34) – Sabato domenica e venerdì (film, ore 21.10) Commedia all’italiana in tre episodi con un cast variegato: da Adriano Celentano alle bellissime Edwige Fenech e Barbara Bouchet.

I programmi di stasera in tv, 25 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La La Land (film, ore 21:15) 6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s’innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) 6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s’innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club. Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Io sono leggenda (film, ore 22:50) Cult di fantascienza con Will Smith. Un virus ha decimato l’umanita’ trasformando i superstiti in mostri. Uno scienziato immune al morbo studia una cura nel suo laboratorio.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 22:50) Cult di fantascienza con Will Smith. Un virus ha decimato l’umanita’ trasformando i superstiti in mostri. Uno scienziato immune al morbo studia una cura nel suo laboratorio. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – La bella estate (film, ore 22:40) Dalla novella di Cesare Pavese, raffinata pellicola di Laura Luchetti che mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza.