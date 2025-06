TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 25 febbraio 2025: su Tv8 il dramma romantico “Io prima di te” con Sam Claflin e Emilia Clarke.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, martedì 25 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 25 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 2 – Stasera tutto è possibile (ore 21.30) Sono Giovanni Esposito, Enzo Miccio, Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri gli ospiti del comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

(ore 21.30) Sono Giovanni Esposito, Enzo Miccio, Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri gli ospiti del comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Rai 3 – Le ragazze (ore 21:20) È la storia di Antonietta Chetta, nata nel 1928 ad Alliste, in Salento, da una famiglia di contadini, ad aprire il nuovo appuntamento con il programma di Rai Cultura, realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini.

(ore 21:20) È la storia di Antonietta Chetta, nata nel 1928 ad Alliste, in Salento, da una famiglia di contadini, ad aprire il nuovo appuntamento con il programma di Rai Cultura, realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini. Tv8 – Io prima di te (ore 21:30) Emilia Clarke e Sam Claflin in un’emozionante pellicola tratta dall’omonimo bestseller. un giovane costretto su una sedia a rotelle ritrova la gioia di vivere grazie alla sua assistente.

I programmi di stasera in tv, 25 febbraio 2025: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Free Willy – Un amico da salvare (film, ore 21:10) L’amicizia tra un’orca attrazione di un parco marino e Jesse, un ragazzo costretto per atti di vandalismo a fare servizio di volontariato presso quell’acquario.

(ch. 27) – (film, ore 21:10) L’amicizia tra un’orca attrazione di un parco marino e Jesse, un ragazzo costretto per atti di vandalismo a fare servizio di volontariato presso quell’acquario. La5 (ch. 30) – Ghost – Fantasma (film, ore 21.40) Sam, ucciso da un killer reclutato dal suo migliore amico, diventa un fantasma. Tramite una medium riuscira’ a comunicare con la sua amata Molly e a farsi giustizia.

(ch. 30) – (film, ore 21.40) Sam, ucciso da un killer reclutato dal suo migliore amico, diventa un fantasma. Tramite una medium riuscira’ a comunicare con la sua amata Molly e a farsi giustizia. Rai 5 (ch. 23) – Pink Floyd: The Story of Wish You Were Here (film, ore 21:40) David Gilmour, Nick Mason e Roger Waters ricordano con passione e affetto il personaggio di Syd Barrett, membro fondatore del gruppo, presto costretto all’isolamento da gravi problemi psichici in “Pink Floyd: The Story of Wish You Were Here”. La sua genialità e il suo talento innovativo sono il motivo scatenante di questo album, in cui i vecchi compagni desiderano, come recita il titolo, che Syd fosse ancora a loro fianco per condividere la storia dei Pink Floyd.

I programmi di stasera in tv, 25 febbraio 2025: canali satellitari