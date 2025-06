TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 24 febbraio 2025: sul NOVE in prima serata si ride con Teresa Mannino.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, lunedì 24 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

I programmi di stasera in tv, 24 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Belcanto (ore 21.30) Ripercorrere la portata popolare e il profondo impatto che la tradizione italiana del melodramma e del belcanto ha avuto, veicolando sogni e aspirazioni di successo che nulla hanno di diverso da quelle che animano, oggi, i giovani che si affacciano al mondo dello spettacolo.

(ore 21.30) Ripercorrere la portata popolare e il profondo impatto che la tradizione italiana del melodramma e del belcanto ha avuto, veicolando sogni e aspirazioni di successo che nulla hanno di diverso da quelle che animano, oggi, i giovani che si affacciano al mondo dello spettacolo. Rai 2 – 99 da battere (ore 21:20) Partiti in 100, dopo le prime due puntate, i concorrenti rimasti in gara sono 67. Per loro, in questa terza puntata, nuove prove da affrontare: giochi divertenti, originali, a volte assurdi, ma sempre alla portata di tutti. Anche questa volta ci saranno giochi da fare singolarmente, altri a coppie e altri ancora a squadre di più persone. E il pubblico continuerà a conoscere sempre meglio i concorrenti grazie al racconto delle loro storie.

I programmi di stasera in tv, 24 febbraio 2025: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Illusioni perdute (film, ore 21:10) Lucien Chardon de Rubempré, ambizioso e giovane poeta di campagna, di origini umili, fugge dalla provincia verso Parigi con Madame Louise de Bargeton, sua colta protettrice, in cerca di una carriera letteraria. Nella splendente e spietata capitale, Lucien entra nell’ambiente del giornalismo, della politica e del teatro per sperimentare sulla propria pelle la forza del denaro, della corruzione e del potere. Incontra l’amore incondizionato della giovane attrice Coralie, conosce il successo cui seguiranno fallimento e caduta.

(ch. 27) – (film, ore 21.15) Un poliziotto in incognito si finge insegnante delle elementari per catturare un pericoloso criminale. La5 (ch. 30) – Un segreto tra di noi (film, ore 21:40) Una tipica famiglia americana di successo in cui riaffiorano antichi rancori e memorie nascoste.

I programmi di stasera in tv, 24 febbraio 2025: canali satellitari