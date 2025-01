TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 23 gennaio 2025: su Rai Movie la commedia francese “Non sposate le mie figlie!”

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, giovedì 23 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 23 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 3 – Splendida Cornice (ore 21.30) Tra i protagonisti di puntata lo scrittore Erri De Luca, con la sua ultima opera “L’età sperimentale”, diventata anche un documentario scritto e interpretato dallo stesso autore e disponibile dal 25 gennaio in esclusiva su RaiPlay. Sarà poi la volta di Bruno Voglino, uno dei più grandi autori televisivi e talent scout, degli attori Carla Signoris, Marcello Cesena, Filippo Nigro, e della giornalista Giovanna Botteri.

(ore 21:20) L’insediamento di Trump. Il fiume di decreti firmati nel primo giorno. Siamo al più grande sovvertimento dell’ordine mondiale? Nel corso della serata, inoltre, una nuova inchiesta di Fanpage. NOVE – Speciale Chissà chi è (film, ore 21:30) A giocare in questa terza puntata Gianluca Torre e Ida Di Filippo, immobiliaristi di Casa A Prima Vista. In palio, un montepremi di €200.000 che, in caso di vittoria, sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

I programmi di stasera in tv, 23 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Non sposate le mie figlie! (film, ore 21:10) Una commedia francese, campione di incassi, diretta da Philippe de Chauveron che affronta con ironia temi seri e attuali come l’immigrazione, il razzismo e l’identità nazionale, esibendo tabù e cliché di una società che fatica a stare al passo con i tempi.

I programmi di stasera in tv, 23 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – 300 (film, ore 21:15) Dalla graphic novel di Frank Miller, un action bellico con Gerard Butler nei panni del re spartano Leonida che, alla guida di 300 soldati, si oppone all’avanzata dei persiani.

