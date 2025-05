TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 23 febbraio 2025: su Rai Movie una storia di speranza: “Un viaggio a quattro zampe”

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, domenica 23 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 23 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore (ore 21.20) Arriva la quarta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, serie tv in quattro puntate, prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission..

I programmi di stasera in tv, 23 febbraio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Un viaggio a quattro zampe (film, ore 21:10) Bella è un cane che affronta un viaggio lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale. Nel corso del suo viaggio, Bella incrocerà le vite di molti, tra i quali il cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Grazie al suo spirito e alla sua energia positiva, durante la costante ricerca del suo padrone, Bella riuscirà a portare gioia e conforto a tutti coloro che incontrerà.

