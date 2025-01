TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 22 gennaio 2025: su La7 in seconda serata c’è “Fascisti su Marte”.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

I programmi di stasera in tv, 22 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Hammamet (ore 21.30) Il film di Gianni Amelio che racconta, fra realtà e invenzione, gli ultimi mesi di vita di un uomo fra i più potenti e controversi del recente passato italiano.

Chi l'ha visto? (ore 21:20) Continua anche il mistero della morte di Pierina Paganelli: per ora c'è un unico indagato, Louis Dassilva, e la Cassazione deciderà se deve rimanere in carcere o no. Ma è davvero lui l'uomo che si vede passare davanti alla farmacia a poca distanza da dove abitavano sia lui che Pierina? I telespettatori propongono nuove ipotesi.

(ore 21:20) Continua anche il mistero della morte di Pierina Paganelli: per ora c’è un unico indagato, Louis Dassilva, e la Cassazione deciderà se deve rimanere in carcere o no. Ma è davvero lui l’uomo che si vede passare davanti alla farmacia a poca distanza da dove abitavano sia lui che Pierina? I telespettatori propongono nuove ipotesi. La7 – Fascisti su marte (film, ore 23:40) La pellicola diretta da Corrado Guzzanti e Igor Skofic vanta un cast d’eccezione: Pasquale “Lillo” Petrolo, Marco Petrocca, Andrea Purgatori, Andrea Salerno, Caterina Guzzanti e lo stesso Corrado Guzzanti come protagonista. Ambientato nel ventennio fascita ma con innumerevoli citazioni contemporane, l’opera racconta le vicende di gruppo di camice nere alle prese con un’ambiziosa missione spaziale: colonizzare Marte alla conquista del «rosso pianeta bolscevico e traditor». Durante il film si assiste a un susseguirsi di ambientazioni, dialoghi e gag che sono entrate a far parte della storia del cinema, della satira e della comicità rappresentando al contempo l’ottusità di un regime. (IN FOTO)

I programmi di stasera in tv, 22 gennaio 2025: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – L’amore è un trucco (film, ore 21:10) Per un equivoco una giovane estetista diventa l’educatrice dei figli del presidente della Slovezia. Con i suoi modi genuini fara’ breccia nel cuore di tutti.

Cinquanta sfumature di nero (film, ore 21.40) Per non perdere Anastasia, Christian dovra' rivedere i termini del loro contratto. Sequel del fortunatissimo "Cinquanta sfumature di Grigio".

Amore la prova – La crisi del settimo anno (ore 21.15) 4 coppie in crisi hanno deciso di sottoporsi a un esperimento scambiandosi i partner.

I programmi di stasera in tv, 22 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Caccia a Ottobre rosso (film, ore 21:15) Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all’agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l’altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss.

Il paziente inglese (film, ore 21:00) 9 Oscar e 2 Golden Globe all'intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

School of Mafia (film, ore 21:00) Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi nella commedia di Alessandro Pondi. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per ricevere 'lezioni di mafia'.