TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 21 gennaio 2025: su Sky Cinema Drama “Million Dollar Baby”

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, martedì 21 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 21 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 3 – Il Maestro Giardiniere (film, ore 21.20) Narvel Roth, giardiniere orticolturista, riservato e meticoloso, di Gracewood, accetta, seppur riluttante, di prendersi cura di Maya, la pronipote della fidata Norma Haverhill, orfana e in difficoltà con la droga. Un incarico che rischia di far riemergere il suo passato oscuro. Cosa accadrà? Dal pluripremiato sceneggiatore di “Taxi Driver” Paul Schrader.

(film, ore 21.20) Narvel Roth, giardiniere orticolturista, riservato e meticoloso, di Gracewood, accetta, seppur riluttante, di prendersi cura di Maya, la pronipote della fidata Norma Haverhill, orfana e in difficoltà con la droga. Un incarico che rischia di far riemergere il suo passato oscuro. Cosa accadrà? Dal pluripremiato sceneggiatore di “Taxi Driver” Paul Schrader. Tv8 – Due pattini e una corona (ore 21:20) Per sfuggire alla sua vita reale, un affascinante principe arriva negli Stati Uniti per avviare un’attivita’ in una piccola cittadina e si innamora di un’ex pattinatrice olimpica.

(ore 21:20) Per sfuggire alla sua vita reale, un affascinante principe arriva negli Stati Uniti per avviare un’attivita’ in una piccola cittadina e si innamora di un’ex pattinatrice olimpica. NOVE – Little Big Italy (ore 21:35) Bali / Costa – Francesco Panella scopre i migliori ristoranti italiani all’estero.

I programmi di stasera in tv, 21 gennaio 2025: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Settembre (film, ore 21:10) Accade in un giorno di settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano, che la felicità è un’idea lontana. Ma forse ancora possibile.

(ch. 23) – (film, ore 21:10) Accade in un giorno di settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano, che la felicità è un’idea lontana. Ma forse ancora possibile. Twentyseven (ch. 27) – La tenera canaglia (film, ore 21.20) Un vagabondo e una piccola orfana inscenano un finto incidente con l’auto di una ricca avvocatessa. La loro vita cambierà per sempre.

(ch. 27) – (film, ore 21.20) Un vagabondo e una piccola orfana inscenano un finto incidente con l’auto di una ricca avvocatessa. La loro vita cambierà per sempre. Cine 34 (ch. 34) – La scuola più bella del mondo (film, ore 21.40) Dopo l’enorme successo di “Benvenuti al sud” e “Benvenuti al nord”, Luca Miniero torna a farci ridere in una commedia corale sugli stereotipi Nord-Sud d’Italia.

I programmi di stasera in tv, 21 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Holdovers – Lezioni di vita (film, ore 21:15) 1 Oscar e 2 Golden Globe al film di Alexander Payne che torna a dirigere Paul Giamatti. Anni 70: un professore, uno studente e una cuoca dovranno trascorrere insieme le feste di Natale.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) 1 Oscar e 2 Golden Globe al film di Alexander Payne che torna a dirigere Paul Giamatti. Anni 70: un professore, uno studente e una cuoca dovranno trascorrere insieme le feste di Natale. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Partnerperfetto.com (film, ore 21:00) Diane Lane e John Cusack in una romantica commedia sui cuori solitari. Una quarantenne divorziata viene spinta dalle sorelle a incontrare uomini conosciuti sul web, con effetti esilaranti.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Diane Lane e John Cusack in una romantica commedia sui cuori solitari. Una quarantenne divorziata viene spinta dalle sorelle a incontrare uomini conosciuti sul web, con effetti esilaranti. Sky Cinema Drama (ch. 309/NOW) – Million Dollar Baby (film, ore 21:00) 4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.