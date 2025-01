TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 20 gennaio 2025: su Sky Cinema Family “Hook – Capitan Uncino”

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, lunedì 20 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 20 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 2 – Boss in incognito (ore 21.30) Nell’ultima puntata protagonista di questa seconda puntata del 2025, sarà Umberto Maccario, Amministratore delegato da circa 4 anni del Gruppo Zoom azienda che conta un fatturato annuo di 17 milioni di euro e occupa 270 dipendenti. Zoom Torino è un bioparco di nuova concezione, lontano dalla vecchia idea di zoo tradizionale, che ha l’obiettivo di far conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio.

I programmi di stasera in tv, 20 gennaio 2025: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Gli occhi di Tammy Faye (film, ore 21:10) Basato sull’omonimo documentario di Fenton Bailey e Randy Barbato il film di Michael Showalter, il film racconta ascesa, declino e redenzione dei telepredicatori americani Tammy Faye Bakker e Jimmy Bakker, dagli anni ’70 al 2007.

I programmi di stasera in tv, 20 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Hook – Capitan Uncino (film, ore 21:15) Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull’Isola che non c’e’ per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.

