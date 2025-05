TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 20 febbraio 2025: su NOVE parte la nuova stagione di Only Fun – Comico Show

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, giovedì 20 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 20 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 3 – Splendida Cornice (ore 21.20) Dopo la pausa sanremese, una puntata ricca di ospiti a cominciare da Carlo Conti, Willie Peyote con il brano “Grazie ma no grazie”, il maestro del rap italiano Frankie hi-nrg mc, D’Avena e Pasquale Finicelli, indimenticabili Licia e Mirko dei Bee Hive nella storica serie “Love Me Licia”. Saranno presenti anche Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi, tra le protagoniste di “Follemente”, il nuovo film di Paolo Genovese, oltre alle giornaliste Giovanna Botteri e Sabrina Giannini, il tenore Valentino Buzza e la cantautrice e chitarrista Giua. Infine, spazio alla danza con una performance del duo artistico francese Claire et Antho.

(ore 21:30) Il vertice europeo sull'Ucraina e quello tra Stati Uniti e Russia a Riad. Il difficile posizionamento della premier Giorgia Meloni tra l'Ue e l'amico Trump. L'attesa delle elezioni tedesche. Gli ultimi aggiornamenti sul caso Paragon e lo spionaggio ai danni di giornalisti. NOVE – Only Fun – Comico Show (ore 21:20) Torna l'appuntamento con la comicità italiana. Belén Rodríguez sarà alla conduzione insieme a I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, per una nuova stagione dal divertimento assicurato..

La7 – Piazzapulita (ore 21:30) Il vertice europeo sull'Ucraina e quello tra Stati Uniti e Russia a Riad. Il difficile posizionamento della premier Giorgia Meloni tra l'Ue e l'amico Trump. L'attesa delle elezioni tedesche. Gli ultimi aggiornamenti sul caso Paragon e lo spionaggio ai danni di giornalisti.

NOVE – Only Fun – Comico Show (ore 21:20) Torna l'appuntamento con la comicità italiana. Belén Rodríguez sarà alla conduzione insieme a I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, per una nuova stagione dal divertimento assicurato..

I programmi di stasera in tv, 20 febbraio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – The Miracle Club (film, ore 21:10) Dopo quarant’anni passati in America, Chrissie torna a Dublino per il funerale della madre. Qui, ritrova la sua vecchia amica Eileen e la migliore amica di sua madre, Lily. Le tre donne vincono un viaggio a Lourdes e decidono di partire insieme, anche se c’è qualche antico dissidio da sanare.

Twentyseven (ch. 27) – Quella sporca dozzina (film, ore 21.20)

