TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 2 marzo 2025: su La7 in prima serata il racconto di una pagina di storia recente.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, domenica 2 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 2 marzo 2025: canali generalisti

Report (ore 20.50) L'ex ospedale Carlo Forlanini di Roma è un vero e proprio gioiello architettonico. Costruito negli anni Trenta per curare i malati di tubercolosi, è stato definitivamente dismesso nel 2015, e da allora è in stato di abbandono. In questi anni si sono susseguiti numerosi studi e progetti per recuperarlo, ma sono tutti naufragati. Fino a quando un anno fa è stata siglata una dichiarazione d'intenti tra il governo italiano e la Santa Sede per venderlo al Vaticano e trasformarlo nella nuova sede dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ma quali sono i termini di questa intesa? Si apre con l'inchiesta "Patti chiari" di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Marzia Amico e Giulia Sabella la nuova puntata del programma condotto da Sigfrido Ranucci.

Le iene (ore 21:20) Tra i servizi in onda: Roberta Rei ricostruisce la storia, finita in tragedia, dei tre ragazzi travolti dal fiume Natisone il 31 maggio 2024.

La7 – Trump vs Zelensky – Lo scontro che passerà alla storia (ore 21:15) con il commento di Alessio Orsingher, verrà mostrata in prima tv la versione integrale di un incontro destinato a cambiare lo scenario internazionale.

I programmi di stasera in tv, 2 marzo 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Il colpo del Leone (film, ore 21:10) Si gioca sul meccanismo dell'equivoco e dell'incertezza: Leo è davvero un agente segreto o è solo un grandissimo bugiardo?

Twentyseven (ch. 27) – Una vita da gatto (film, ore 21:20) Un uomo d'affari sempre al lavoro rimane intrappolato nel corpo di un gatto e viene adottato dalla sua stessa famiglia. Riscoprirà il vero senso della vita.

La5 (ch. 30) – A passo di danza (film, ore 21:10) Un'ex ballerina professionista aiuta un giocatore di hockey infortunato a tornare sul ghiaccio grazie alla danza classica.

I programmi di stasera in tv, 2 marzo 2025: canali satellitari