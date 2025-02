TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 2 febbraio 2025: a “Le Iene” con Alessandro Sortino a Roccaraso…

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, domenica 2 febbraio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 2 febbraio 2025: canali generalisti

Rai 3 – Report (ore 21.30) I segreti delle infiltrazioni mafiose e quelli finanziari della squadra Campione d’Italia. In “Il derby d’Italia” di Daniele Autieri con la collaborazione di Andrea Tornago, Report ricostruisce i risvolti inediti dell’inchiesta sulle infiltrazioni nella tifoseria dell’Inter e svela un collegamento tra le infiltrazioni della ‘ndrangheta emerse nel 2017 nella Juventus e quelle attuali nella città di Milano.

I programmi di stasera in tv, 2 febbraio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Biancaneve (film, ore 21:10) Una recente versione hollywoodiana della più classica delle favole, pensata per bambini, ma anche per i loro genitori. Con Lily Collins e Julia Roberts nei panni della matrigna.

I programmi di stasera in tv, 2 febbraio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – La vita accanto (ore 21:15) Marco Tullio Giordana dirige una pellicola con Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon. La nascita di Rebecca, con una macchia rossa sul viso, getta nello sconforto una ricca famiglia.

