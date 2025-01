TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 19 gennaio 2025: su Sky Cinema in prima visione “The Apprentice – Alle origini di Trump”.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, domenica 19 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

I programmi di stasera in tv, 19 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 3 – Report (ore 21.30) Il Ponte sullo Stretto, il pallino del ministro Matteo Salvini. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo aggiornato, ma si è sicuri che la premier Giorgia Meloni voglia prendersi la responsabilità di approvare un progetto sul quale molti tecnici indipendenti hanno posto grossi dubbi di fattibilità?.

I programmi di stasera in tv, 19 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Pattini d’Argento (film, ore 21:10) San Pietroburgo, Natale del 1899. I fiumi si sono congelati trasformandosi in strade di ghiaccio lungo le quali si può pattinare. Il giovane Matvej è un fattorino che ha ereditato dal padre un paio di pattini d’argento. Ingiustamente licenziato, si unisce a una banda di borseggiatori/pattinatori, ma l’incontro con la bella Alisa, sognatrice e romantica, è destinato a cambiare il destino di entrambi.

I programmi di stasera in tv, 19 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Un anno difficile (film, ore 21:15) La coppia di registi di “Quasi amici” torna con una commedia attuale. Due uomini indebitati cercano di sopravvivere con astuzia, entrando a far parte di un gruppo di attivisti.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Toccante love story per teenager con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Sebbene la malattia li costringa a tenere le distanze, due adolescenti trovano il modo di amarsi. Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – The Apprentice – Alle origini di Trump (film, ore 21:15) Sebastian Stan è l’imprenditore e Presidente USA nel biopic di Ali Abbasi. New York, anni 70: l’ascesa del magnate segnata dall’incontro con l’avvocato Roy Cohn (Jeremy Strong) .