I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera in tv: su Rete 4 il film “Il Bambino con il pigiama a righe”.

TvBlog anche oggi, sabato 18 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 18 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Ora o mai più (ore 21.30) Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che continuano a sfidarsi, guidati da otto eccellenze della musica leggera italiana che li affiancano nelle interpretazioni e li giudicano: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. Alla valutazione degli otto Maestri si aggiunge anche il voto Social del pubblico, che potrà attribuire le sue preferenze. Ad arricchire la serata, ospiti come Fausto Leali, Paolo Vallesi e Alexia con duetti inediti, mentre Patty Pravo e Riccardo Fogli saranno di nuovo insieme in un duetto.

(ore 21:20) Germania, anni '40. L'amicizia tra Bruno, un bambino di 8 anni figlio di un ufficiale nazista, e Shmuel, un coetaneo ebreo rinchiuso in un campo di concentramento.

I programmi di stasera in tv, 18 gennaio 2025: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Io sono un autarchico (film, ore 21:10) Nel cast, Nanni Moretti, Simona Frosi, Fabio Traversa, Beniamino Placido, Paolo Zaccagnini. Il film racconta la storia di Michele, lasciato dalla moglie Silvia, che si sente oppressa nel ruolo di moglie e madre. Michele, antipatico e asociale, resta con il figlio Andrea. l’uomo indipendente e fuori dagli schemi – ma con l’assegno mensile del padre – partecipando allo spettacolo di teatro sperimentale dell’amico Fabio.

(ch. 27) – L'aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo (film, ore 21.20) Ted Striker, fuggito dal manicomio, deve salvare dal disastro il primo shuttle "commerciale" che trasporta uomini sulla luna.

Cine 34 (ch. 34) – Spaghetti a mezzanotte (film, ore 21.00) La signora Lagrasta, non soltanto sottopone il marito avvocato a perfide cure dimagranti, ma lo tradisce con un giovane architetto..

I programmi di stasera in tv, 18 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Giochi di potere (film, ore 21:15) Harrison Ford nel thriller dal romanzo di Tom Clancy. In vacanza a Londra, l’agente della CIA Jack Ryan sventa un attentato dell’IRA ma viene braccato dal fratello di un terrorista.

(ch. 307/NOW) – La rivolta delle ex (film, ore 21:00) Matthew McConaughey e Jennifer Garner in una commedia romantica dal tocco soprannaturale. Un celebre fotografo, incallito playboy, viene perseguitato dai fantasmi delle sue ex.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Lassie – Una nuova avventura (film, ore 22:25)