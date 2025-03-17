17 Marzo 2025 18:59
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, lunedì 17 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 17 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 2 – 99 da battere (ore 21.20) Finalissima per “99 da battere”. Verrà decretato il vincitore, che si aggiudicherà il montepremi in palio di 99 mila euro. Partiti in 100, dopo cinque puntate, sono rimasti in gara 19 concorrenti.
- Italia 1 – Spider-Man: Homecoming (ore 21:20) Peter Parker cerca di tornare alla sua vita di studente ma una nuova minaccia e’ in arrivo: il malvagio Avvoltoio. Il mondo ha di nuovo bisogno di Spider-Man.
- NOVE – Sento la terra girare (ore 21:30) Siciliana per nascita, milanese d’adozione, Teresa Mannino racconta con tocco unico cio’ che accade nel mondo piccolo delle relazioni private e in quello dello scenario pubblico.
I programmi di stasera in tv, 17 marzo 2025: canali tematici
- Twentyseven (ch. 27) – Amore con interessi (ore 21:20) Un portiere di un lussuoso hotel di New York, per guadagnare soldi extra, accetta un incarico molto singolare: badare alla giovane amante di un ricco cliente.
- La5 (ch. 30) – Una famiglia all’improvviso (ore 21:40) Da una storia vera. Alla morte del padre, Sam scopre di avere una sorella trentenne, Frankie, di cui ignorava l’esistenza.
- Rai 5 (ch. 23) – Desiderio e ribellione: L’arte della gioia di Goliarda Sapienza (ore 23:30) “Tutte vorremmo essere Modesta, tutte vorremmo avere il coraggio, e anche l’intelligenza di Modesta” Così si esprime l’attrice Paola Minaccioni nel proporre la lettura del capolavoro di Goliarda Sapienza e la visione del documentario “Desiderio e ribellione: L’arte della gioia di Goliarda Sapienza”
I programmi di stasera in tv, 17 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Il dottor Zivago (film, ore 21:15) 5 Oscar alla storia d’amore fra Omar Sharif e Julie Christie, dal romanzo di Pasternak. Sullo sfondo della Rivoluzione russa, un medico si innamora perdutamente di un’infermiera.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Vicino all’orizzonte (film, ore 21:00) Dal bestseller di Jessica Koch, un teen-movie ispirato a una storia vera con Luna Wedler e Jannik Schumann. Un oscuro segreto rende impossibile il legame fra Jessica e l’affascinante Danny.
- Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Come un gatto in tangenziale (film, ore 21:00) Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un’ironica commedia romantica. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti.