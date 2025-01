TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 17 gennaio 2025: su Rai 3 un nuovo appuntamento di Farwest con Salvo Sottile.

TvBlog anche oggi, venerdì 17 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 17 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Dalla strada al palco (ore 21.30) I “passanti importanti” di questa settimana sono Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia, che saranno parte integrante dello show e interagiranno con gli artisti. Anche questa seconda serata sarà una grande festa, con gli interventi musicali di artisti affermati che compariranno a sorpresa per duettare e regalare un sogno ai talenti in gara. .

I programmi di stasera in tv, 17 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Settembre (film, ore 21:15) Lane è un’aspirante fotografa che, appena finita l’estate ha deciso di ospitare qualche amico nella casa di campagna della sua famiglia, nel Midwest americano. Fra gli invitati c’è Peter, uno scrittore dal quale la donna è affascinata: ma quest’ultimo preferisce la sua amica Stephanie, sposata e incerta se lasciarsi andare alla corte dell’uomo.

I programmi di stasera in tv, 17 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – M – Il figlio del secolo (serie tv, ore 21:15) Nel terzo episodio, con l’ingresso in parlamento, Mussolini vuole cambiare: essere piu’ strategico, diplomatico, un vero statista. Ma le camicie nere si ribellano. Nel quarto episodio, a seguito di scioperi e proteste il re esclude i socialisti dal governo. Mussolini minaccia l’insurrezione fascista, nel tentativo di prendersi tutto.

