16 Marzo 2025 19:35
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, domenica 16 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 16 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 3 – Presadiretta (film, ore 21.20) Ogni anno vengono prodotte in laboratorio 100 nuove molecole, che si aggiungono alle mille già esistenti sul mercato delle droghe sintetiche. Si alza l’allarme sulla crescente diffusione di droghe sintetiche: il fentanyl, cinquanta volte più potente dell’eroina, è arrivato anche in Italia?
- Italia 1 – Le Iene (ore 21:20) Da nove anni Le Iene seguono il caso di Garlasco senza mai abbandonare l’ipotesi che ci possa essere stato un errore nel condannare come responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi, suo fidanzato all’epoca dei fatti. In questi giorni è arrivata una notizia importante: il caso è stato riaperto con una nuova ipotesi di indagine. Due giorni fa Le Iene hanno incontrato un supertestimone che, dopo 18 anni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua versione su ciò che sarebbe accaduto il giorno del delitto.
- La7 – Il caso Moro (ore 21:30) La cronaca dei 55 giorni del sequestro di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, da parte delle Brigate Rosse: dal rapimento alle trattative di stato fino al tragico epilogo della vicenda.
I programmi di stasera in tv, 16 marzo 2025: canali tematici
- Rai Storia (ch. 54) – Leonora addio (ore 21:15) Il film è diviso in due parti. Nel 1936, alla morte di Pirandello, il regime fascista rifiuta di trasferire le sue ceneri ad Agrigento, come lo scrittore avrebbe voluto. Nel 1947 si decide per la traslazione, e un funzionario agrigentino, su mandato di De Gasperi, s’incarica di scortare le ceneri da Roma alla Sicilia. Non mancheranno le difficoltà.
- Twentyseven (ch. 27) – Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York (ore 21:10) Kevin sbaglia aereo e si ritrova a New York, ancora alle prese con i due criminali evasi di prigione. Sequel di “Mamma, ho perso l’aereo”.
- Cine 34 (ch. 34) – Il mammone (film, ore 21:00) Aldo ha 35 anni e nessuna voglia di uscire dalla casa di mamma e papa’. Piero e Anna, i genitori, non vedono l’ora di rimanere da soli, in pace. Chi la spunterà?
I programmi di stasera in tv, 16 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Matilda 6 mitica (ore 21:00) Danny DeVito dirige e interpreta una commedia tratta dal libro di Roald Dahl. Una bambina intelligentissima, trascurata dai genitori, si afferma a scuola grazie all’aiuto di un’insegnante.
- Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) – Hollywoodland (film, ore 21:00) Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell’ambiguo mondo della Mecca del cinema.