15 Marzo 2025 17:16
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, sabato 15 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 15 marzo 2025: canali generalisti
- Rete 4 – Banana Joe (film, ore 21.20) Bud Spencer è Banana Joe, un commerciante di banane che difende un villaggio ed i suoi abitanti dalle mire di un losco personaggio.
- Italia 1 – Asterix & Obelix – Il regno di mezzo (ore 21:20) La principessa cinese Fu Yi chiede aiuto ad Asterix e Obelix per salvare la sua famiglia e liberare il suo impero, caduto dopo un colpo di stato.
- NOVE – Accordi e Disaccordi (ore 21:30) Al centro del dibattito l’ipotesi di tregua in Ucraina, con le richieste degli americani e le rivendicazioni della Russia, nonché le conseguenze in Italia del voto europeo sul piano di riarmo voluto da Ursula Von Der Leyen, che hanno visto il Pd spaccarsi in due filoni e, dall’altra parte, l’astensione di Fratelli d’Italia contrapposta al sì convinto di Forza Italia e il no della Lega.
I programmi di stasera in tv, 15 marzo 2025: canali tematici
- Rai 5 (ch. 23) – Perfetta (ore 21:15) Geppi Cucciari è la protagonista di uno spettacolo che tratta di una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno e che lotta nel mondo. Ma è una donna e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. È la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di ventotto comici e disperati giorni della sua vita..
- Rai Movie (ch. 24) – Il colibrì (ore 21:10) Fra gli anni Settanta e il futuro prossimo, il racconto della vita di Marco Carrera, scampato per miracolo da giovane a un disastro aereo: il suo amico Duccio viene colto da un attacco di panico prima del decollo e i due vengono sbarcati prima del volo dell’aereo destinato a schiantarsi. Marco diventerà un medico e sposerà una hostess, a sua volta sopravvissuta a quella tragedia. Fra amori corrisposti e non, lacrime e desiderio, la storia straordinaria di un uomo comune.
I programmi di stasera in tv, 15 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Dragon Trainer – Il mondo nascosto (ore 21:00) Terzo toccante capitolo della trilogia di successo targata DreamWorks. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe Hiccup e Sdentato a partire verso un luogo leggendario.
- Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – Robin Hood (film, ore 21:00) Ridley Scott dirige Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato in patria dopo aver combattuto per l’Inghilterra, un arciere si ribella all’usurpatore del trono di re Riccardo I.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – In amore niente regole (film, ore 21:00) George Clooney dirige e interpreta una commedia brillante con Renee Zellweger e John Krasinski. 1925: un capitano di football e un giovane fuoriclasse si innamorano della stessa donna.