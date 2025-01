I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera in tv: su Tv8 il cult “Tutti pazzi per Mary” con Cameron Diaz, Ben Stiller e Matt Dillon.

TvBlog anche oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 15 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – La ragazza della palude (ore 21.30) Tratta dall’omonimo bestseller di Delia Owens “La ragazza della palude”, la pellicola è ambientato nella Carolina del Nord degli anni Cinquanta e segue la vita di Kya, una giovane donna abbandonata da bambina dalla sua famiglia, che è riuscita a sopravvivere trovando rifugio e forza nella selvaggia bellezza delle paludi.

I programmi di stasera in tv, 15 gennaio 2025: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV (ore 21:15) Tra il 1964 e il 1973 si assiste all’affermazione della Televisione, il numero degli abbonati supera i dieci milioni e la Tv costituisce un orologio “sociale” che scandisce la vita quotidiana degli italiani. È la Rai guidata da Ettore Bernabei, a vocazione culturale e dai “grandi mezzi”, al centro dell’appuntamento con Aldo Grasso e con “Storie della Tv”.

I programmi di stasera in tv, 15 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Beata ignoranza (film, ore 21:15) Alessandro Gassmann e Marco Giallini in una commedia di Massimiliano Bruno. Due insegnanti di liceo, divisi dall’amore per la stessa donna, si scontrano sull’utilita’ dei social network.

