13 Marzo 2025 19:24
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, giovedì 13 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 13 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 3 – Splendida Cornice (ore 21.20) Tra gli ospiti del nuovo appuntamento con lo show di Geppi Cucciari Gabriele Muccino, Veronica Pivetti, Daria Bignardi e Sabrina Ferilli.
- NOVE – Only Fun – Comico Show (ore 21:30) Belen Rodriguez e i PanPers conducono lo show comico di Nove.
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I programmi di stasera in tv, 13 marzo 2025: canali tematici
- Rai Movie (ch. 24) – La figlia oscura (film, ore 21:15) Leda è una professoressa universitaria, in vacanza da sola in Grecia, dove fa la conoscenza di Nina, giovane madre che un giorno, in spiaggia, si perde la figlia. Sarà proprio Leda a ritrovare la bambina, ma non è che l’inizio di un rapporto contraddittorio fra donne, destinato a svelare antichi segreti. “La figlia oscura” è l’ultimo romanzo scritto da Ferrante prima di tuffarsi nella saga avviata con “L’amica geniale”.
- La5 (ch. 30) – The Perfect Man (film, ore 21:10) Dopo ogni delusione amorosa della madre single, Holly e’ costretta a seguirla e traslocare sempre. Decide cosi’ di trovarle l’uomo perfetto.
- Canale 20 (ch. 20) – After the sunset (film, ore 21:10) Action-comedy con Pierce Brosnan e Salma Hayek. Due ladri di diamanti fuggono alle Bahamas per godersi il loro bottino. Ma sulle loro tracce c’e’ un agente dell’FBI.
I programmi di stasera in tv, 13 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Uno (ch. 108/NOW) – Pechino Express (ore 21:15) Nella seconda tappa, le coppie in gara dovranno percorrere 187km sotto un caldo insopportabile. Riusciranno a resistere? DIRETTA TVBLOG
- Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Vacanze Romane (film, ore 21:15) 3 Oscar e 1 Golden Globe all’intramontabile classico con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Un principessa in visita a Roma fugge dai rigidi cerimoniali e conosce un reporter americano.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Le fate ignoranti (film, ore 21:00) 4 Nastri d’argento al film manifesto di Ferzan Ozpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Roma: rimasta vedova, una donna borghese scopre con sconcerto la vita segreta di suo marito.