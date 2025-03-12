12 Marzo 2025 20:29
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, mercoledì 12 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 12 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 1 – What’s Love (ore 21.20) Il film, diretto dal regista indiano Shekar Kapur, con Lily James ed Emma Thompson nel cast, racconta la storia di Zoe, una filmaker di successo in cerca di idee per il suo prossimo film che decide di girare un documentario in Pakistan.
- La7 – Una giornata particolare (ore 21:15) Garibaldi: La spedizione dei Mille – Aldo Cazzullo racconta l’11 maggio 1860: a Marsala sbarca la spedizione capitanata da Garibaldi. La storia di mare e amore in cui si fa l’Italia.
- NOVE – Mai stati uniti (ore 21:30) Cinque persone scoprono di avere lo stesso genitore. Per incassare l’eredita’, dovranno cospargere le sue ceneri in Arizona..
I programmi di stasera in tv, 12 marzo 2025: canali tematici
- Rai Storia (ch. 54) – Mai più trasmessi (film, ore 21:15) “I Capostipiti” è un curioso varietà del 1965 (del quale esiste solo una puntata conservata a Milano) per la regia di Raffaele Meloni con un inedito Enzo Tortora che racconta il “moderno” guardando l’”antico” del mondo della canzone italiana, in piena espansione. Mai più andato in onda, viene riproposto da Rai Cultura a “Mai più trasmessi”, con il commento di Simona Vanni.
- IRIS (ch. 22) – Cast Away (film, ore 21:15) L’aereo su cui vola Chuck Noland precipita. Miracolosamente si salva e si trova solo su un’isola deserta. Ora deve sopravvivere. Golden Globe a Tom Hanks.
- Twentyseven (ch. 27) – Via col vento (film, ore 21:15) La storia d’amore più famosa del cinema sullo sfondo della guerra di Secessione. Ammaliò tutti con i tramonti di fuoco e la chiusa immortale.
I programmi di stasera in tv, 12 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Spider-Man 3 (ore 21:15) Terzo capitolo con Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Un parassita contagia Spider-Man lasciandone emergere il lato oscuro: l’uomo Ragno affrontera’ demoni interiori e due supernemici.
- Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Always – Per sempre (film, ore 21:00) Steven Spielberg firma una romantica commedia soprannaturale con Richard Dreyfuss e Holly Hunter. Morto in un incidente aereo, un pilota accetta di fare da angelo custode alla fidanzata
- Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Te l’avevo detto (film, ore 21:00) Ginevra Elkann dirige una pellicola con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi. In una Roma stretta nella morsa del caldo vanno in scena problematiche e ossessioni di un gruppo di persone