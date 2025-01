I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera in tv: su La7 grande cinema con “Insider – Dietro la verità”.

TvBlog anche oggi, domenica 12 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 12 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Mina Settembre (ore 21.30) Nella terza stagione della fiction – che nelle precedenti edizioni ha dominato gli ascolti della domenica sera con una media di oltre quattro milioni di spettatori – il pubblico ritroverà Mina al lavoro nel consultorio di uno dei quartieri più difficili di Napoli, il Rione Sanità, alle prese con quotidiane ingiustizie, povertà e miseria. .

(ore 21.30) Nella terza stagione della fiction – che nelle precedenti edizioni ha dominato gli ascolti della domenica sera con una media di oltre quattro milioni di spettatori – il pubblico ritroverà Mina al lavoro nel consultorio di uno dei quartieri più difficili di Napoli, il Rione Sanità, alle prese con quotidiane ingiustizie, povertà e miseria. . Rai 3 – Report (ore 20:35) Nuovi retroscena emergono dalla storia recente italiana, rivelando l’intreccio tra politica, crimine e affari che ha segnato il nostro paese. Attraverso le indagini della Procura di Firenze sulle stragi e gli attentati del 1993-1994, emergono nuovi dettagli sul ruolo di Marcello Dell’Utri, ancora sotto inchiesta per strage.

(ore 20:35) Nuovi retroscena emergono dalla storia recente italiana, rivelando l’intreccio tra politica, crimine e affari che ha segnato il nostro paese. Attraverso le indagini della Procura di Firenze sulle stragi e gli attentati del 1993-1994, emergono nuovi dettagli sul ruolo di Marcello Dell’Utri, ancora sotto inchiesta per strage. La7 – Insider – Dietro la verità (ore 21:20) Una serata speciale dedicata al grande cinema, una storia vera di coraggio e denuncia che smaschera i segreti dell’industria del tabacco, affrontando temi come la libertà di stampa e l’etica giornalistica: Insider – Dietro la verità, il film diretto da Michael Mann, con le straordinarie interpretazioni di Russell Crowe e Al Pacino.

I programmi di stasera in tv, 12 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Sulle ali della musica (film, ore 21:10) Il film di Maria Peters che racconta la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica e ad affermarsi a livello internazionale.

(ch. 24) – (film, ore 21:10) Il film di Maria Peters che racconta la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica e ad affermarsi a livello internazionale. IRIS (ch. 22) – American Gangster (film, ore 21.10) Ridley Scott dirige i premi Oscar Denzel Washington e Russell Crowe in un film sulla vera storia di Frank Lucas, il piu’ grande criminale mafioso di Harlem.

(ch. 22) – (film, ore 21.10) Ridley Scott dirige i premi Oscar Denzel Washington e Russell Crowe in un film sulla vera storia di Frank Lucas, il piu’ grande criminale mafioso di Harlem. Twentyseven (ch. 27) – Le amiche della sposa (ore 21:15) Le tragicomiche vicende di Annie, una quarantenne che riceve la proposta di fare da damigella d’onore alla sua migliore amica.

I programmi di stasera in tv, 12 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La sfida delle mogli (film, ore 21:15) Peter Cattaneo (“Full Monty”) dirige un biopic al femminile con Kristin Scott Thomas. Per sopportare l’assenza dei mariti in missione in Afghanistan, alcune donne formano un coro musicale.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) Peter Cattaneo (“Full Monty”) dirige un biopic al femminile con Kristin Scott Thomas. Per sopportare l’assenza dei mariti in missione in Afghanistan, alcune donne formano un coro musicale. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – French Girl (film, ore 21:00) Frizzante commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. Un insegnante di Brooklyn sta per chiedere la mano alla fidanzata quando si trova davanti una sua vecchia fiamma.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Frizzante commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. Un insegnante di Brooklyn sta per chiedere la mano alla fidanzata quando si trova davanti una sua vecchia fiamma.