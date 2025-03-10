10 Marzo 2025 20:37
Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, lunedì 10 marzo 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.
Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.
Indice
I programmi di stasera in tv, 10 marzo 2025: canali generalisti
- Rai 2 – 99 da battere (ore 21.20) Sono 35 i concorrenti che si giocheranno la semifinale di “99 da battere”, il game show condotto da Max Giusti, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove l’unica regola è non arrivare mai ultimi nelle sfide.
- Italia 1 – Wonder Woman 1984 (ore 21:20) Washington, 1984: Diana è ormai adulta e impiegata allo Smithsonian mentre da Wonder Woman dovrà affrontare Cheetah, incredibile combattente dall’agilità di un felino.
- NOVE – Teresa Mannino – Sono nata il 23 (ore 21:30) Teresa Mannino si racconta in uno spettacolo che ripercorre la sua vita: un viaggio nella sua infanzia siciliana, nel rapporto tra genitori e figli e nei mitici anni ’70..
I programmi di stasera in tv, 10 marzo 2025: canali tematici
- Rai Movie (ch. 24) – Tombstone (film, ore 21:15) La storia è quella di Wyatt Earp, leggendario sceriffo che decide di ritirarsi in Arizona, nella cittadina di Tombstone. Ma la comunità è molto meno tranquilla del previsto: lui e i suoi fratelli dovranno vedersela con una banda di pistoleri che tiranneggia la zona. All’inizio Earp decide di non lasciarsi coinvolgere, ma poi il suo senso della giustizia prevale e i cattivi se la vedranno brutta.
- Twentyseven (ch. 27) – Come ti spaccio la famiglia (film, ore 21:15) Un piccolo spacciatore viene derubato della “roba”. Per saldare il debito deve collaborare a una grossa operazione di spaccio.
- Cielo (ch. 26) – Il triangolo delle bermuda – Mare del Nord (film, ore 21:20) Una giovane scienziata si accorge che alcuni esperimenti stanno mettendo a repentaglio una zona del Mare del Nord e tenta di evitare una tragedia.
I programmi di stasera in tv, 10 marzo 2025: canali satellitari
- Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Campo di battaglia (ore 21:15) Alessandro Borghi e Gabriel Montesi nel film di Gianni Amelio. Durante la Grande Guerra e l’epidemia di febbre spagnola l’amicizia tra 2 medici è minata dal diverso approccio etico.
- Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Eyes Wide Shut (film, ore 21:00) Nicole Kidman e Tom Cruise nell’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick che scava nell’intimita’ di una coppia. Un uomo perde ogni certezza quando la moglie gli svela i suoi sogni proibiti.
- Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Il professor Cenerentolo (film, ore 21:00) Commedia con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale. Lui ne approfitta per frequentarla, ma deve rientrare in carcere a mezzanotte .