I programmi di stasera in tv, 1 marzo 2025: canali generalisti

Rai 1 – Ora o mai più (ore 21.35) DIRETTA. Settimo e ultimo appuntamento per il programma musicale con Marco Liorni. L’attesa è per le performance dei brani inediti dei concorrenti, che saranno votati sia dai tutor che dal pubblico e che renderanno la gara sempre più avvincente fino alla proclamazione del vincitore.

Canale 5 – C'è posta per te (ore 21:20) In studio due sorprese vedono protagonisti Gigi D'Alessio, celebre cantautore, musicista e produttore discografico e Romelu Lukaku calciatore della nazionale belga e attaccante del Napoli.

Italia 1 – Il talento di Mr. Crocodile (ore 21:15) La fantastica ed esaltante amicizia tra un coccodrillo canterino che vive a New York e il timido e spaesato Josh, appena trasferitosi in città.

I programmi di stasera in tv, 1 marzo 2025: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Le donne (ore 21:10) Rai Cultura celebra le donne con cinque appuntamenti in prima serata tra teatro, approfondimento e cinema. Dalla signorina Cesira alla sora Cecioni: Franca Valeri, nell’one-woman show del 1993 ripercorre la vasta galleria dei personaggi femminili ai quali ha dato vita nella sua inimitabile carriera. Sono i suoi “cavalli di battaglia”, ma soprattutto vere e proprie cartine di tornasole dei mutamenti e delle contraddizioni che hanno costellato il percorso di emancipazione delle donne italiane attraverso i decenni.

Cine 34 (ch. 34) – Cornetti alla crema (film, ore 21:15) Un sarto, Lino Banfi, si infatua di un'aspirante cantante lirica, Edwigh Fenech. Essendo sposato, fingerà di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identità

