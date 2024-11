I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 23 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 23 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (ore 20.35) Nella nona puntata, il ballerino per una notte il giornalista conduttore della “Vita in Diretta” Alberto Matano. “Il principe del tesoretto” solitamente seduto a bordo pista, si cimenterà nell’esecuzione di un paso doble con i ballerini Pasquale La Rocca e Giada Lini.

(ore 20.35) Nella nona puntata, il ballerino per una notte il giornalista conduttore della “Vita in Diretta” Alberto Matano. “Il principe del tesoretto” solitamente seduto a bordo pista, si cimenterà nell’esecuzione di un paso doble con i ballerini Pasquale La Rocca e Giada Lini. Rai 3 – Sapiens – Un solo pianeta (ore 21.20) Le risorse del pianeta sono al limite e i Sapiens sono gli unici esseri viventi a intaccare perfino la crosta terrestre: saranno in grado di rimediare ai danni inflitti nei secoli?

(ore 21.20) Le risorse del pianeta sono al limite e i Sapiens sono gli unici esseri viventi a intaccare perfino la crosta terrestre: saranno in grado di rimediare ai danni inflitti nei secoli? Rete 4 – Lo chiamavano Trinità (ore 21.40) Spaghetti-western diventato un cult, con Bud Spencer e Terence Hill. Due fratelli pistoleri difendono una comunita’ di mormoni minacciati da un gruppo di malviventi. Regia di E. Clucher.

I programmi di stasera in tv, 23 novembre 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – L’uomo di neve (film, ore 21:15) Michael Fassbender veste i panni del detective Harry Hole nell’adattamento dell’omonimo giallo norvegese di fama mondiale in cui la neve si tinge di rosso.

(ch. 22) – (film, ore 21:15) Michael Fassbender veste i panni del detective Harry Hole nell’adattamento dell’omonimo giallo norvegese di fama mondiale in cui la neve si tinge di rosso. Twentyseven (ch. 27) – Non è mai troppo tardi (film, ore 21:15) Neppure una malattia terminale riesce a fermare gli anziani Edward e Carter, decisi a godersi senza rimpianti il tempo che gli rimane. Ora o mai più.

(ch. 27) – (film, ore 21:15) Neppure una malattia terminale riesce a fermare gli anziani Edward e Carter, decisi a godersi senza rimpianti il tempo che gli rimane. Ora o mai più. Rai Storia (ch. 54) – I nostri mariti (film, ore 21:05) Un film in tre episodi firmati da Luigi Filippo D’Amico, Dino Risi, Luigi Zampa. Le storie raccontate sono quelle di un giovane che sposa una ragazza intenzionata a cambiar sesso; di un altro che scopre che la consorte deve procreare se vuole un’eredità; e di un delinquente che si accorge del tradimento della moglie con un poliziotto. .

I programmi di stasera in tv, 23 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi (film, ore 21:15) .

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) . Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Saturno contro (ore 21:00) Ferzan Ozpetek dirige un dramma corale con Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La serenita’ di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro viene a mancare.

(ch. 308/NOW) – (ore 21:00) Ferzan Ozpetek dirige un dramma corale con Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La serenita’ di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro viene a mancare. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Gigolò per caso (film, ore 22:45) John Turturro dirige e interpreta un’ironica commedia con Woody Allen. Per aiutare un amico, un fioraio diventa un dongiovanni professionista per le donne benestanti di New York.