I consigli di TvBlog sui programmi della sera in TV, 9 settembre 2024: su Rai 2 ritorna Monica Setta in prima serata con Storie di donne al bivio.

TvBlog anche oggi, lunedì 9 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 9 settembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Storie di donne al bivio (ore 21.30) Ospiti di Monica Setta: Rita Dalla Chiesa, Daniela Di Maggio che ricorda il figlio Giovanbattista, a un anno dall’omicidio a Napoli il 31 agosto scorso. E ancora, Veronica Maya, Carmen Russo, Pamela Prati, Simona Izzo, che racconta il suo difficile rapporto con l’ex marito Antonello Venditti. Chiude la puntata Elisabetta Gregoraci.

(ore 21.30) Ospiti di Monica Setta: Rita Dalla Chiesa, Daniela Di Maggio che ricorda il figlio Giovanbattista, a un anno dall’omicidio a Napoli il 31 agosto scorso. E ancora, Veronica Maya, Carmen Russo, Pamela Prati, Simona Izzo, che racconta il suo difficile rapporto con l’ex marito Antonello Venditti. Chiude la puntata Elisabetta Gregoraci. Rai 3 – Insider – Faccia a faccia con il crimine (ore 21.20) Collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie sono le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine.

(ore 21.20) Collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie sono le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine. Canale 5 – Il diavolo veste Prada (film, ore 21.20) La giovane Andy viene insperatamente assunta come assistente di Miranda Priestly, una leggenda vivente della moda. Per quanto resisterà sotto le sue grinfie?

I programmi della sera in tv, 9 settembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) Brutti e cattivi (film, ore 21:15) Il ritratto grottesco di una banda di freaks malavitosi, composta da Claudio Santamaria, Sara Serraiocco e Marco D’Amore, che si prepara a compiere un colpo milionario in cui la lealtà e lo spirito di squadra sono principi sacrificabili. Riusciranno nell’impresa criminale?

(ch. 23) (film, ore 21:15) Il ritratto grottesco di una banda di freaks malavitosi, composta da Claudio Santamaria, Sara Serraiocco e Marco D’Amore, che si prepara a compiere un colpo milionario in cui la lealtà e lo spirito di squadra sono principi sacrificabili. Riusciranno nell’impresa criminale? IRIS (ch. 22) – Il segno della Libellula – Dragonfly (film, ore 21:20) Darrow è convinto che sua moglie, morta da poco, stia cercando di entrare in contatto con lui tramite i piccoli malati di cui si occupava la donna.

(ch. 22) – (film, ore 21:20) Darrow è convinto che sua moglie, morta da poco, stia cercando di entrare in contatto con lui tramite i piccoli malati di cui si occupava la donna. Twentyseven (ch. 27) – Libera uscita (film, ore 21:10) Due mogli concedono ai loro mariti una settimana di liberta’ per fare tutto cio’ che vogliono: sembra un sogno, ma non sarà così.

I programmi della sera in tv, 9 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – E all’improvviso arriva l’amore (film, ore 21:15) Commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Seguendo il consiglio della moglie, un compositore in crisi creativa si mette alla ricerca di ispirazione.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Seguendo il consiglio della moglie, un compositore in crisi creativa si mette alla ricerca di ispirazione. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Arrivederci professore (film, ore 21:00) Un indimenticabile Johnny Depp in un dramma struggente e ironico. La diagnosi di una grave malattia convince un insegnante a rivoluzionare il suo atteggiamento nei confronti degli altri

(ch. 308/NOW) – (film, ore 21:00) Un indimenticabile Johnny Depp in un dramma struggente e ironico. La diagnosi di una grave malattia convince un insegnante a rivoluzionare il suo atteggiamento nei confronti degli altri Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (film, ore 22:30) L’irresistibile action-comedy che ha consacrato il talento di Eddie Murphy. Un poliziotto anticonformista si trasferisce in California per indagare su un omicidio