TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 9 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 9 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Il principe di Roma (ore 21.20) Bartolomeo Proietti è un uomo facoltoso di umili origini. Divenuto un ricco possidente, è intenzionato a ottenere il titolo nobiliare di principe, pianificando le nozze con la figlia del principe Accoramboni. Avaro, spregiudicato e apparentemente insensibile, quando si trova sul punto di pagare la dote per il matrimonio, viene assalito in sogno da tre visioni: Beatrice Cenci, Giordano Bruno e papa Alessandro VI. Fantasmi o proiezioni della propria coscienza, che spingono Bartolomeo a fare i conti con la sua esistenza.

(ore 21.30) Primo episodio della seconda stagione del talent show rivolto alle giovani promesse musicali.

(ore 21.20) Hitler e Mussolini: Il Viaggio del Fuhrer in Italia – 3 maggio 1938: Aldo Cazzullo ci porta nel cuore dello storico viaggio del Fuhrer tra Roma, Napoli e Firenze, organizzato da Mussolini.

I programmi della sera in tv, 9 ottobre 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Full Metal Jacket (film, ore 21:10) Capolavoro di Stanley Kubrick che mostra la follia della guerra e la sua crudele insensatezza, sullo sfondo del conflitto USA in Vietnam. Con M. Modine, A. Baldwin.

(ch. 34) – (ore 21:15) Capitolo conclusivo della "Trilogia du pilu", con A. Albanese. L'ex sindaco di Marina di Sopra scoprira' una verita' che cambiera' il corso della sua vita. Regia di G. Manfredonia.

(ch. 23) – Rock Legends – Marvin Gaye (ore 21:10) Una biografia di Marvin Gaye, raccontata dalla sua stessa voce, con il contributo di amici, collaboratori, famigliari e rare immagini di repertorio.

I programmi della sera in tv, 9 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – May December (film, ore 21:15) Julianne Moore e Natalie Portman nella pellicola di Todd Haynes. Per realizzare un film su una coppia la cui relazione aveva infiammato la stampa, un’attrice entra nella loro vita.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) Capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Las Vegas: la vita del direttore di un casino' crolla con l'arrivo di un amico gangster e di una donna fatale.

(ch. 306/NOW) Caccia a Ottobre rosso (film, ore 21:00) Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all'agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l'altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss.