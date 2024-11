TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 9 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi della sera in tv, 9 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (film, ore 20.35) Ballerini per una notte della puntata saranno la conduttrice Simona Ventura e suo marito, lo scrittore Giovanni Terzi. Entrambi concorrenti della scorsa edizione, stavolta scenderanno in pista accompagnati dai ballerini Giada Lini e Pasquale La Rocca, per eseguire tre balli sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”. DIRETTA TvBlog.

(ore 21.20) E’ la puntata della semifinale in cui si decreteranno i 16 finalisti del talent show a cui si aggiungono i tre finalisti del circuito parallelo, la Scuderia Scotti. Rete 4 – …Più forte ragazzi (ore 21.30) Commedia d’azione con la coppia Bud Spencer-Terence Hill. Due piloti di aerei malconci, precipitati nella foresta amazzonica, si scontrano con il boss locale.

I programmi della sera in tv, 9 novembre 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Disamistade (film, ore 21:10) Sardegna, anni ‘50. Dopo anni di assenza Sebastiano Catte, figlio di un pastore, decide di tornare a casa per aiutare la madre; un giorno viene derubato di tutte le pecore rimaste alla sua famiglia. Aggregarsi a una banda di ladri di bestiame sembra la soluzione migliore per rifarsi.

I programmi della sera in tv, 9 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Gli ultimi saranno ultimi (ore 21:15) Dramma sociale di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La vita di una donna, licenziata perche’ incinta, si intreccia con quella di un poliziotto tormentato.

(ch. 302/NOW) – (ore 21:00) Miglior regia a Cannes alla pellicola romantica di Tran Anh Hung con Juliette Binoche. Francia, 1885: il sodalizio tra la cuoca Eugenie e il gastronomo Dodin da’ vita a piatti stellati. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Book Club – Il capitolo successivo (film, ore 21:00) Diane Keaton e Jane Fonda nel sequel della commedia di successo. Le inseparabili amiche Diane, Vivian, Carol e Sharon partono per l’avventuroso addio al nubilato di Vivian in Italia.