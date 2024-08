TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 9 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 9 agosto 2024: su La7 va in onda il film di Ferzan Özpetek uscito nel 2010.

TvBlog anche oggi, venerdì 9 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 9 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 20.00) Nella sessione serale ampio spazio alle finali dell’atletica.

Rai 3 – L'ombra di Caravaggio (film, ore 21.20) Nell'Italia del 1610 Caravaggio è uno dei pittori più brillanti e apprezzati, sebbene i suoi soggetti non rispettino i canoni dettati dalla Chiesa. Dopo essere stato informato che Caravaggio ritrae prostitute, ladri e vagabondi, papa Paolo V ordina al servizio segreto vaticano di indagare per decidere se concedere o meno al pittore la clemenza utile a evitargli la pena di morte per l'omicidio di un rivale in amore. Vincitore di 3 Nastri d'Argento e 2 David di Donatello.

La7 – Mine Vaganti (ore 21.40) Un ragazzo torna in Puglia dopo aver finito gli studi. Le sue ambizioni si scontrano con i desideri della famiglia.

I programmi della sera in tv, 9 agosto 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Il Barbiere di Siviglia (film, ore 21:10) "Il barbiere di Siviglia" di Rossini è tornato, nel 2023, in occasione della 100ª edizione dell'Arena di Verona Opera Festival, nel fortunato allestimento di Hugo De Ana. Sul palco Dalibor Jenis interpreta Figaro, Antonino Siragusa il Conte d'Almaviva e Vasilisa Berzhanskaya Rosina. Direttore Alessandro Bonato. Introduzione di Luca Zingaretti. Regia tv Fabrizio Guttuso Alaimo.

IRIS (ch. 22) – Belfagor – Il fantasma del Louvre (film, ore 21:10) Remake dell'omonimo sceneggiato. Un misterioso fantasma prende vita da una mummia appena giunta al museo del Louvre, scatenando il panico.

Cine 34 (ch. 34) – Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (film, ore 21:10) La riviera romagnola e' ancora il suggestivo scenario delle vacanze estive di un gruppo di vacanzieri.

I programmi della sera in tv, 9 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Patagonia (film, ore 21:15) Esordio alla regia del giovane Simone Bozzelli. Yuri ha vent'anni quando incontra Agostino, un animatore girovago con cui inizia un viaggio alla ricerca del senso della libertà.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il campeggio dei Papà (film, ore 21:00) Vacanze spensierate in una commedia con Cuba Gooding Jr. Incapace di gestire un campeggio estivo per ragazzi, Charlie chiede aiuto a suo padre, colonnello dei marines.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Ti presento i miei (film, ore 21:00) Travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller. Per ottenere il consenso alle nozze con la sua amata, Greg Fotter incontra il futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti .