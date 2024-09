I consigli di TvBlog sui programmi della sera in TV, 8 settembre 2024: su Rai 1 il concerto evento per celebrare la carriera di Fiorella Mannoia

TvBlog anche oggi, domenica 8 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 8 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Semplicemente Fiorella! (ore 21.30) Un concerto-evento per rendere omaggio a Fiorella Monnoia nella dimensione per lei più naturale, quella del palco. In un anno così speciale, per festeggiare questo traguardo, l’artista sarà circondata dal calore del pubblico e di tanti ospiti, colleghi e amici che condivideranno la scena con lei

(ore 21.30) Un concerto-evento per rendere omaggio a Fiorella Monnoia nella dimensione per lei più naturale, quella del palco. In un anno così speciale, per festeggiare questo traguardo, l’artista sarà circondata dal calore del pubblico e di tanti ospiti, colleghi e amici che condivideranno la scena con lei Rai 2 – Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Parigi 2024 (ore 21.20) Cerimonia di chiusura dell’edizione 2024 dei giochi paralimpici che si sono svolti a Parigi.

(ore 21.20) Cerimonia di chiusura dell’edizione 2024 dei giochi paralimpici che si sono svolti a Parigi. Italia 1 – Motel Forest (film, ore 21.20) Per il ciclo Italia Uno On Stage, il one man show del Mago Forest.

I programmi della sera in tv, 8 settembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) Un viaggio a quattro zampe (film, ore 21:05) L’avventura di Bella, un cane che affronta un viaggio lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale. La racconta il film tratto dal romanzo bestseller di W. Bruce Cameron, “Un viaggio a quattro zampe”, di Charles Martin Smith.

(ch. 24) (film, ore 21:05) L’avventura di Bella, un cane che affronta un viaggio lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale. La racconta il film tratto dal romanzo bestseller di W. Bruce Cameron, “Un viaggio a quattro zampe”, di Charles Martin Smith. Twentyseven (ch. 27) – Io vi dichiaro marito e… marito (film, ore 21:05) Con Adam Sandler, Kevin James e Jessica Biel. Due vigili del fuoco devono inscenare un matrimonio gay, ma la loro copertura rischia di saltare.

(ch. 27) – (film, ore 21:05) Con Adam Sandler, Kevin James e Jessica Biel. Due vigili del fuoco devono inscenare un matrimonio gay, ma la loro copertura rischia di saltare. La5 (ch. 30) – Ossessione matrimonio (film, ore 21:10) Commedia romantica con Darin Brooks (Wyatt Spencer in “Beautiful”). Come per magia, all’improvviso Tucker e’ ossessionato dalla minuziosa pianificazione del proprio matrimonio..

I programmi della sera in tv, 8 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Il paziente inglese (film, ore 21:15) 9 Oscar e 2 Golden Globe all’intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un’infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) 9 Oscar e 2 Golden Globe all’intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un’infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Dragon Tranier – Il Mondo nascosto (film, ore 21:00) Terzo toccante capitolo della trilogia di successo targata DreamWorks. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe Hiccup e Sdentato a partire verso un luogo leggendario

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Terzo toccante capitolo della trilogia di successo targata DreamWorks. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe Hiccup e Sdentato a partire verso un luogo leggendario Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Un ragazzo d’oro (film, ore 21:00) Sharon Stone in una pellicola di Pupi Avati con Riccardo Scamarcio. Dopo il suicidio del padre scrittore, il figlio tenta di pubblicarne il libro incompiuto scoprendo scottanti verita’