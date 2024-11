TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 8 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi della sera in tv, 8 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Tale e Quale Show (film, ore 21.20) Verrà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 14esima edizione” e sarà devoluto il premio finale di 30.000 euro all’Airc, nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro..

Italia 1 – Dungeons and Dragons – L'onore dei ladri (ore 21.20) .

(ore 21.20) . La7 – Propaganda Live (ore 21.20) Umorismo, musica, ospiti e opinionisti, nel programma condotto da Diego Bianchi per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.

I programmi della sera in tv, 8 novembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Il colonnello Von Ryan (film, ore 21:10) Italia, 1943. Dopo l’armistizio un gruppo di prigionieri alleati viene caricato su un treno destinato alla Germania. Ma i deportati riescono a impadronirsi del convoglio e deviarlo: fuga e inseguimento si svolgeranno sui binari, senza esclusione di colpi.

La5 (ch. 30) – Miss FBI: Infiltrata speciale (ore 21:35) Sequel di "Miss Detective". L'agente dell'FBI Gracie Hart costringe la sua ribelle guardia del corpo a seguirla in una nuova missione. Con Sandra Bullock.

Cine 34 (ch. 34) – Belli di Papà (ore 21:10) Un ricco manager, esasperato dai suoi tre figli fannulloni e viziati, decide di dar loro una lezione memorabile..

I programmi della sera in tv, 8 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Tree of Life (ore 21:15) Palma d’Oro a Cannes 2011 per un meraviglioso viaggio nella vita e nei suoi misteri diretto dal visionario Terrence Malick. Nel cast Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Paddington 2 (ore 21:00) Seconda avventura per l'orso pasticcione affiancato da Hugh Grant. Paddington insegue il misterioso ladro che ha rubato un antico libro destinato alla zia Lucy.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Un fantastico via vai (film, ore 21:00) Leonardo Pieraccioni nel mondo dei 'laureati' in una commedia con Serena Autieri. Cacciato dalla moglie, un quarantenne si ritrova a condividere un appartamento con quattro studenti .