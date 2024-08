TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 8 agosto 2024

TvBlog anche oggi, giovedì 8 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 8 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 20.00) Nella sessione serale, le azzurre del commissario tecnico Velasco hanno schiantato le avversarie turche con un perentorio 3-0. Una vittoria che fa ben sperare anche per la semifinale.

(ore 20.00) Nella sessione serale, le azzurre del commissario tecnico Velasco hanno schiantato le avversarie turche con un perentorio 3-0. Una vittoria che fa ben sperare anche per la semifinale. Rai 1 – Il menù della felicità (film, ore 21.20) Philippe Lamarck, brillante chef stellato, a causa del suo carattere “complicato”, viene licenziato. Sparsa la notizia del licenziamento, Philippe ha difficoltà a trovare una nuova occupazione. Tut – to cambia quando viene contattato da Virginie, madre di Noé, un ragazzo autistico con un senso dell’olfatto eccezionale e con il sogno di diventare cuoco. Per permettere a Noé di realizzare il suo sogno, Virginie ha l’idea di aprire un ristorante inclusivo, offrendo così una possibilità di lavoro ai giovani con disabilità cognitive..

I programmi della sera in tv, 8 agosto 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Marcinelle (film, ore 21:10) L’8 agosto 1956, un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier presso Marcinelle, in Belgio, causa la morte di 262 persone, di cui 136 italiani. Rai Cultura ricorda le vittime della tragedia con lo speciale “Marcinelle, memorie dal sottosuolo” di Giuseppe Giannotti.

(ch. 54) – (film, ore 21:10) L’8 agosto 1956, un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier presso Marcinelle, in Belgio, causa la morte di 262 persone, di cui 136 italiani. Rai Cultura ricorda le vittime della tragedia con lo speciale “Marcinelle, memorie dal sottosuolo” di Giuseppe Giannotti. La5 (ch. 30) – L’A.S.S.O nella manica (film, ore 21:10) Bianca, teenager bruttina, scopre di essere l’amica che tutti usano per conoscere le ragazze piu’ attraenti..

I programmi della sera in tv, 8 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Emily (film, ore 21:15) Frances O’Connor esordisce alla regia con il biopic sull’autrice di ‘Cime tempestose’, interpretata da Emma Mackey. L’equilibrio della famiglia Bronte e’ scosso dall’arrivo del nuovo Pastore.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilita’ del fratellino, affetto dalla sindrome di Down. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Spin me round – Fammi girare (film, ore 21:00) Alessandro Nivola e Alison Brie in una commedia romantica tra i paesaggi della Toscana. La manager di un ristorante italiano in California vive una sorprendente avventura nel Belpaese.